Benfica - Juventus : pas de goal line technology au stade de la Luz

Ce mardi, la Ligue des Champions reprend ses droits. Alors que le Paris Saint-Germain reçoit le Maccabi Haïfa au Parc des Princes, la Juventus elle se rend au Portugal pour affronter le Benfica Lisbonne avec l'objectif de rester en vie dans ce groupe H. Cette rencontre, qui se jouera au stade de la Luz (coup d'envoi à 21h), sera arbitrée par Srdjan Jovanovic. Le Serbe et ses assistants auront d'ailleurs du travail. En effet, la goal line technology, l’outil pour déterminer si un ballon est entré dans le but ou non, ne sera pas disponible.

Cela a été annoncé par l’UEFA ce mardi. « Le club local, à l’insu de l’UEFA et du fournisseur de la goal line technology, a commandé des travaux dans l'Estadio da Luz, ce qui a rendu le système dysfonctionnel. Malheureusement, il ne sera pas possible de remplacer et d’installer un nouveau système à temps pour le match et, par conséquent, la rencontre aura lieu sans l’utilisation de la goal line technology conformément aux règlements de l’UEFA Champions League », peut-on d'ailleurs lire sur le site web de l'instance européenne. Ce soir, les officiels devront donc s’en passer et, par conséquent, une attention supplémentaire sera requise de la part des assistants.