Nantes, Algérie : Younes Ben Ali s’exprime sur la polémique autour de son licenciement

Alors que des médias affirmaient que le FC Nantes avait résilié le contrat de Younes Ben Ali, ce dernier a confirmé l’information ce mardi en conférence presse. Pour rappel, le jeune joueur algérien a insisté pour participer avec l’équipe nationale U17 à la Coupe d’Afrique. Devant la presse, Ben Ali a affirmé sa volonté d’évoluer avec les Fennecs pendant cette compétition.

« Depuis petit, je joue au FC Nantes. Et comme beaucoup le savent, je suis amoureux de ce club, c’est mon club de cœur. J’ai toujours respecté le FCN, depuis que je suis petit j’ai tout fait là-bas. Cette année, j’ai eu la possibilité de représenter mon pays, l’Algérie. Cela n’est pas donné à tout le monde de représenter ce pays. C’est une grande fierté. J’ai tout bien fait. Avec le club on était pas trop d’accord sur quelques points. J’ai respecté tout ce que j’avais à faire. J’ai décidé d’aller en Algérie. Je n’ai pas été irrespectueux. J’ai fait le choix de respecter mon pays et il faut le respecter. Après, il y en a qui ne sont pas d’accord avec moi. Mais le plus important reste d’aller le plus loin possible en Coupe d’Afrique ».

