Cameroun-Algérie : les compositions sont tombées

Le Cameroun reçoit l'Algérie à l'occasion du barrage aller de qualification à la Coupe du monde 2022 à partir de 18h (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Un véritable choc qui oppose deux formations ayant récemment déçu lors de la CAN, le Cameroun perdant en demi-finale de sa compétition, l'Algérie sortant au premier tour malgré son statut de tenante du titre.

Pour tenter de se racheter et surtout de voir le Qatar fin novembre, Rigobert Song aligne un 4-3-3 semblable à ce qui a été vu en Coupe d'Afrique. Le trio offensif sera composé de Choupo-Moting, Aboubakar et Toko Ekambi. À noter aussi les présences du Bordelais Onana au milieu de terrain et du Nantais Castelletto en défense centrale. Côté algérien, Djamel Belmadi fera aussi jouer son équipe avec trois attaquants, en l'occurrence Mahrez, Slimani et Belaïli. Ce sera en revanche une défense à cinq, avec Mandi, Benlarmi et Bedrane titularisés dans l'axe.

Les compositions d'équipes :

Cameroun : An.Onana - Fai, Castelletto, Ngadeu, Tolo - Hongla, Gouet, J.Onana - Choupo-Moting, Aboubakar, Toko Ekambi

Algérie : M'Bolhi - Benayada, Mandi, Benlarmi, Bedrane, Bensebaini - Zerrouki, Bennacer - Mahrez, Slimani, Belaïli