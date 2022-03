Porto-OL : les notes du match

Ce mercredi soir, l'Olympique Lyonnais se déplaçait sur la pelouse du FC Porto pour le huitième de finale aller de la Ligue Europa. Peter Bosz décidait d'aligner son équipe type dans cette rencontre avec le trio offensif Faivre, Dembélé, Toko Ekambi qui avait donné satisfaction ces derniers matchs. Côté FC Porto, on retrouvait l'ancien du Real Madrid Pepe en défense centrale. Le Portugais s'illustrait rapidement puisque après seulement deux minutes de jeu, il percutait violemment dans un duel tête contre tête Paqueta. Un choc qui obligeait les soigneurs à intervenir plusieurs minutes pour arrêter le saignement de Paqueta. Après ce début de match haché, les deux équipes se partageaient les occasions dangereuses. Toko Ekambi ne passait pas loin d'ouvrir le score avant la pause, mais sa déviation terminait dans le petit filet gauche (39e). À la mi-temps, le 0-0 était plutôt logique.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les Lyonnais posaient clairement le pied sur le ballon et montraient un très beau visage face à une équipe de Porto, à domicile, mais qui semblait très peu précise techniquement. Moussa Dembélé, discret jusqu'ici, ratait le cadre à bout portant. Mais l'attaquant de 25 ans se rattrapait dans la foulée puisque c'est lui qui offrait un merveilleux ballon à Paqueta qui transformait et ouvrait donc le score (59e). Un but qui venait récompenser la belle prestation lyonnaise. Les coéquipiers de Mehdi Taremi, menés au score, poussaient pour revenir et auraient pu obtenir un penalty après une main de Paqueta que l'arbitre jugeait involontaire (64e). Et malgré une nette domination de Porto dans les dernières minutes, Anthony Lopes ou Thiago Mendes restaient vigilants. Quand les deux étaient battus, c'est un hors-jeu qui venait sauver les Lyonnais (90e +6). Le score ne bougera plus. Avec ce succès, l'OL fait une bonne opération et pourra aborder le match retour, à domicile, avec plus de certitudes et d'espoirs. Porto perd pour la première fois à domicile depuis décembre 2021 et devra montrer un meilleur visage.

L'homme du match : Paqueta (7,5) : dès le début de la rencontre, le Brésilien a été bousculé par un gros choc avec la tête de Pepe, jouant tout le match avant un bandage. Intéressant sur le plan offensif, l'ancien Rossonero a su trouver les bons espaces pour trouver ses coéquipiers dans le tiers adverse. En seconde période, il a tenté sa chance au but, ce qui a payé à l'heure de jeu. Il a cru même provoquer un penalty pour Porto, avant que la VAR n'annule la décision de l'arbitre. Comme à son habitude, l'international auriverde a su faire la différence au moment opportun et met Lyon devant dans cette double confrontation.

FC Porto

Diogo Costa (4,5) : tout de suite sollicité par les attaquants lyonnais il a réalisé un premier gros arrêt sur sa ligne après un bon coup de tête de Dembélé (11e). Le gardien portugais aurait pu s'incliner après une glissade devant Toko-Ekambi, mais le buteur lyonnais n'a pas réussi à redresser sa frappe (38e). Il concède finalement l'ouverture du score en seconde période sur une contre-attaque lyonnaise, Paqueta est bien trouvée au second poteau et prend le gardien de Porto à contre-pied d'une frappe à ras de terre à gauche (0-1, 59e). Il a ensuite réalisé quelques interventions dans les pieds sur des longs ballons lyonnais dans le dos.

Joao Mario (4,5) : il a été quelques fois en difficulté lors qu'il a été face aux attaquants lyonnais sur son côté droit. Offensivement il est souvent monté et a réussi plusieurs fois à faire des différences qui se sont conclues par des centres. En deuxième période, il a eu plus de mal à se montrer dangereux et n'a pas réglé ses problèmes défensifs. Il est remplacé par Fabio Vieira à la 80e. Le milieu portugais s'est tout de suite mis en évidence après une combinaison aérienne il tente une reprise qui passe juste au-dessus du but de Lopes (83e).

Mbemba (4) : il a été assez propre sur les quelques interventions qu'il a eu à réaliser notamment sur les contre-attaques françaises. Il a eu un peu plus de mal sur certains ballons longs dans la surface portugaise laissant beaucoup d'espace à son joueur, notamment Toko-Ekmabi qui n'a pas réussi à en profiter (38e) et une seconde fois en début de deuxième période face à Dembélé cette fois sans conséquence encore (50e). Il se fait éliminer beaucoup trop facilement par Toko-Ekambi sur l'ouverture du score de l'OL (1-0, 59e). Il pensait égaliser au bout du temps additionnel mais son but a été finalement refusé pour un hors-jeu (96e).

Pepe (5,5) : il a eu un début de match compliqué en restant de longues minutes au sol après un choc tête contre tête avec Paqueta (1e). Encore sonné par sa blessure, il a été en difficulté dans ses premiers duels avant de rentrer progressivement dans son match en réalisant plusieurs très bonnes interceptions et des sorties de balles en toutes sérénités. Il a quitté ses partenaires à la mi-temps remplacé par Ruben Semedo (45e) .

Ruben Semedo (3) : rentré à la mi-temps à la place de Pepe, blessé. Le défenseur portugais a eu du mal à rentrer dans son match. Sur l'ouverture du score de Lyon c'est lui qui couvre Dembélé et qui permet ainsi à l'attaquant lyonnais de servir Paqueta qui ajuste tranquillement Costa (0-1, 59e). Il a ensuite été à plusieurs reprises en difficultés dans ses interventions et dans son alignement défensif.

Sanusi (5) : il a souvent pris son couloir pour amener le danger dans le camp de l'OL. Ses appels dans la profondeur ont fait très mal à la défense lyonnaise. Défensivement il a été assez costaud dans les duels. Après la pause, il a été un peu moins en vue notamment dans son apport offensif.

Otavio (6) : En difficulté dans ses premiers duels en étant souvent en retard, il a concédé quelques fautes. Il est ensuite rentré dans son match et a bien contrôlé le milieu de terrain en faisant parler sa qualité technique dans les petits espaces pour se sortir de situations compliquées. En seconde période, il a eu plus de mal en étant plus loin des débats et en perdant des duels face aux milieux lyonnais, il a été logiquement averti après un tacle à retardement sur Emerson (74e). Il est remplacé à la 89e par Francisco Conceiçao .

Vitinha (6,5) : grâce à sa qualité technique, il a rapidement mis en danger la défense lyonnaise multipliant les redoublements de passes et les décalages. Il aurait pu ouvrir le score sur une frappe lobée malicieuse, mais Lopes était attentif (12e). Il a ensuite été souvent à la récupération des seconds ballons à l'entrée de la surface lyonnaise, mais ses tentatives n'ont pas mis en danger le portier de l'OL.

Uribe (5,5) : à l'image de ses coéquipiers au milieu il a été au cœur du jeu de son équipe et a mis une grosse pression sur les milieux lyonnais. Il a effectué plusieurs bons retours défensifs devant les attaquants de l'OL et lorsqu'il a récupéré la balle il a toujours essayé de se porter vers l'avant. En position de frappe, il a pris sa chance à plusieurs reprises, mais sans réussir à réellement mettre en difficulté Lopes.

Pepe Aquino (6) : il n'a pas hésité à redescendre très bas pour venir soutenir ses défenseurs pour récupérer des ballons. Grâce à sa vivacité, il a réussi à faire remonter son équipe. Sa première tentative prenait la direction de la lucarne gauche de Lopez, mais le portier lyonnais a réalisé une belle envolée pour repousser ( 32e). Il a réalisé de nombreuses percées balle au pied qui ont bien déséquilibré la défense lyonnaise et qui ont créé des décalages.

Evanilson (3,5) : souvent dos au jeu il a réussi a combiné avec ses milieux de terrain pour créer des décalages, mais n'a pas réussi a apporter du danger offensif durant tout le match ne réussissant pas a se défaire du marquage serré de la défense lyonnaise. Il est remplacé par Toni Martinez à la 72e. L'attaquant espagnol réalise une bonne entrée en se montrant assez dangereux il dévie bien une frappe de Vieira qui oblige Lopes à un arrêt (85e) et il sert ensuite parfaitement Galeno dans la surface, mais son coéquipier loupe le cadre ( 86e).

Taremi (4) : il a fait parler sa puissance physique pour remonter quelques ballons et faire des déviations pour ses coéquipiers dans les couloirs. Il n'a pas eu beaucoup d'opportunités de frappes en première période. Au retour des vestiaires, il a été un peu plus remuant et s'est retrouvé dans la surface avec le ballon, mais sa puissante tentative passe à droite du but lyonnais (48e). Il n'a ensuite pas eu beaucoup d'occassions de se mettre en avant. Il est remplacé à la 80e minute par Galeno. L'attaquant brésilien aurait pu égaliser en reprenant un centre fort de Martinez après être passé devant Lukeba mais la reprise du nouvel entrant passe à droite du poteau lyonnais (85e).

Olympique Lyonnais