Gareth Bale favorable à l'exclusion des pays en cas de racisme répété

Un nouvel épisode dont on se serait bien passé ! Ce jeudi, alors que l'Angleterre disposait facilement de la Hongrie (4-0) à l'occasion des éliminatoires pour le mondial 2022, des chants racistes ont visé les Anglais Raheem Sterling et Jude Bellingham lors de la rencontre. Des faits qui interviennent seulement quelques semaines après que la sanction prise à l'encontre de la Fédération hongroise, écopant de 3 matches à huis clos (dont 1 avec sursis) et d'une amende de 100 000 euros pour le «comportement discriminatoire de ses supporters» lors des trois matches disputés par sa sélection à l'Euro.

Interrogé à ce sujet, Gareth Bale, le capitaine du pays de Galles, estime ainsi que la Hongrie devrait être suspendue suite aux chants racistes. Avant d'ajouter : «je ne sais pas quelle sévérité il faut adopter mais si ces comportements se produisent à plusieurs reprises, ce qui semble être le cas, alors il faut interdire le pays de la compétition.» L'ailier du Real Madrid a tranché : en cas de récidive raciste, le pays doit être banni de toutes compétitions internationales.