Paul-Georges Ntep vers un incroyable come-back !

Après avoir fréquenté les catégories U18, 19, U20 et Espoirs, c'est presque comme une évidence que Paul-George Ntep avait été lancé dans le grand bain par Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, le 7 juin 2015, lors d'un amical perdu face à la Belgique (3-4). Remplaçant d'Olivier Giroud en fin de match, il s'était offert dix minutes inoubliables au Stade de France. Et quelques jours plus tard, c'est Antoine Griezmann qu'il avait remplacé en Albanie. S'il l'ignorait à ce moment-là, Paul-George Ntep disputait à l'Elbasan Arena les 30 dernières minutes de sa carrière sous le maillot de l'équipe de France. La carrière de l'ailier, qui évolue désormais sous les couleurs du Cameroun, a depuis connu quelques remous.

La suite après cette publicité

Libre, après trois années passées à Wolfsburg et seulement 15 matches de Bundesliga au compteur, le joueur formé à l'AJ Auxerre (2009-2014) et révélé au Stade Rennais (2014-2017) est en quête de rebond. Et c'est en France que le natif de Douala devrait tenter de relancer une carrière qui bat de l'aile depuis trois ans. C'est L'Equipe qui le révèle. Aujourd'hui âgé de 27 ans, Paul-Georges Ntep devrait s'engager dans les heures à venir sous les couleurs de l'En Avant de Guingamp. Sans club depuis février et la résiliation de son contrat avec Wolfsburg, l'attaquant droitier était l'objectif du club breton depuis plusieurs jours.

Peu de matches au compteur mais un physique qui tient la route

Le média français explique les détails de l'arrivée du joueur en Bretagne. Ce dernier a posé ses valises mercredi en Bretagne, où il est attendu pour passer sa visite médicale. À situation financière compliquée, le football français doit s'adapter et user de combines pour faire son marché. L'En Avant de Guingamp a choisi de miser sur l'expérience en proposant un contrat à Paul-George Ntep. Un pari qui, au vu des récentes performances faméliques du joueur, s'annonce risqué pour l'homme à l'origine de sa venue : Xavier Gravelaine, fraîchement nommé directeur du football par le club du Roudourou.

Mais Gravelaine a bien observé l'ailier gauche et s'est vite montré convaincu, tests à l'appui. Il croit dur comme fer que le joueur retrouvera un niveau athlétique suffisant pour la Ligue 2, malgré le peu de matches qu'il a disputés ces dernières saisons : 6 matches en prêt cette saison à Kayserispor, 13 matches avec Saint-Etienne la saison précédente, 19 matches avec Wolfsburg auparavant. L'international camerounais aux 2 sélections s'est montré convaincant dans l'expression de ses motivations et le coach, Sylvain Didot, a appuyé en faveur de son recrutement, sur la base de son expérience internationale. La durée de son contrat reste elle inconnue. Gros coup ou flop annoncé, l'EAG mise gros sur PGN !