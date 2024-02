LdC : les gros regrets de Xavi contre le Napoli

À Naples, le FC Barcelone pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score à l’heure de jeu par l’intermédiaire de Robert Lewandowski (60e). Mais le 93e but du Polonais en Ligue des champions a été suivi par celui de Victor Osimhen (75e). Napoli et Barça se sont quittés sur un match nul (1-1) aux plus grands regrets de Xavi. En conférence de presse, le coach catalan a affirmé que son équipe méritait mieux : «c’est dommage, nous méritions de battre Naples. La victoire était en mains. Nous avons fait un bon match avec et sans ballon. Je suis fier de ce que nous avons montré à l’Europe. Nous avons été bons, avec de longues possessions. »

Le technicien du Barça a avancé que c’était « un des meilleurs matchs » de son équipe en Ligue des champions cette saison. Il a regretté toutefois l’inefficacité de son équipe devant le but : « Naples a commencé à attaquer et nous avons commencé à souffrir. (…) Nous n’avons pas été efficaces, à l’image de toute la saison. »