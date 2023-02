Ligue des Champions : Dani Ceballos a enfin mis tout le monde d’accord au Real Madrid

La suite après cette publicité

« J’ai beaucoup travaillé pour vivre ces moments. Le chemin n’a pas été facile. Je suis parti en Angleterre, je suis revenu avec une grosse blessure… Maintenant, il ne reste plus qu’à profiter. » Ces mots forts, prononcés au micro de Movistar, il y a peu en Espagne, viennent tout droit de la bouche de Dani Ceballos (26 ans). Ils reflètent à merveille le retournement de situation provoqué par le milieu international espagnol (11 capes, 1 but) au Real Madrid ces dernières semaines.

Acheté 16,5 M€ par les Merengues à l’été 2017 au Real Betis, Dani Ceballos a longtemps eu du mal à faire son trou dans la capitale espagnole. Il n’a été titularisé qu’à 28 reprises lors de ses deux premières saisons sous le maillot du Real Madrid, enchaînant les performances peu convaincantes. Envoyé à Arsenal en prêt pendant deux ans, entre 2019 et 2021, le natif d’Utrera a alors connu des jours bien plus ensoleillés du côté de Londres, où il a pu retrouver un temps de jeu digne de ce nom tout en ayant une belle influence dans le jeu des Gunners.

À lire

Real Madrid : Eduardo Camavinga décrit le portait du milieu de terrain idéal

Ceballos a galéré, mais n’a jamais baissé les bras

De retour à Madrid en 2021, on se disait que l’heure de Dani Ceballos avait peut-être sonné pour s’imposer au Real Madrid. Mais une blessure à la cheville l’ayant éloigné des terrains pendant de longs mois en ont décidé autrement. Carlo Ancelotti n’a fait appel à lui qu’à 18 reprises l’an dernier, pour seulement 2 petites titularisations. Longtemps invité à quitter le Real l’été dernier, avec un intérêt de son ancien club, le Betis, notamment, Ceballos est finalement resté, le Mister ayant finalement décidé de s’appuyer sur lui pour l’exercice 2022-2023, malgré l’arrivée de Tchouameni et les présences des indéboulonnables Kroos et Modric.

La suite après cette publicité

S’il a longtemps rongé son frein ces derniers temps, se contentant de quelques miettes sous forme d’entrées en cours de jeu (2 titularisations sur les 12 premiers matchs), Dani Ceballos renaît de ses cendres depuis la reprise après de la Coupe du Monde 2022. Depuis, l’ancien Gunner a été titularisé 7 fois sur 8 en Liga, s’imposant comme un élément moteur du collectif merengue. Il s’est même payé le luxe de soigner ses stats personnelles en Coupe du Roi et lors du Mondial des Clubs 1 but et 6 passes décisives en 25 apparitions depuis le début de la saison). De quoi relancer les spéculations autour de son avenir et de tout chambouler.

Du beau monde s’intéresse à lui, qui n’a d’yeux que pour le Real

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, Dani Ceballos est déjà libre de négocier et de s’engager avec l’écurie de son choix en vue de la saison prochaine. Mais voilà, il n’a eu de cesse de clamer sa volonté de s’imposer dans la durée sous le maillot blanc. Les intérêts récents de l’Atlético de Madrid, de l’AC Milan, d’Aston Villa et même du Bayern Munich, prêts à bondir si sa situation au Real ne se décante pas de manière positive, ne changent rien. Surtout que l’Espagnol a réussi à faire changer d’avis sa direction, qui souhaite lui offrir une prolongation de contrat au regard de ses belles performances.

La suite après cette publicité

Preuve ultime que Dani Ceballos est parvenu à enfin mettre tout le monde d’accord à son sujet : les supporters du Real Madrid ont carrément réclamé sa prolongation ouvertement, lors de la victoire face à Valence (2-0). "Ceballos, reste", "Cebaaallooos", a ainsi scandé le Santiago-Bernabéu, le 2 février dernier. « Quand mon nom a été scandé, ça a été très puissant. Faire crier son nom dans le meilleur stade du monde n’est pas facile », se réjouissait à ce propos le principal intéressé.

La Ligue des Champions pour s’affirmer encore un peu plus

Dani Ceballos possède en tout cas toutes les cartes en main pour atteindre son objectif, lui qui n’a jamais rien lâché à Madrid. Beaucoup de regards seront probablement braqués sur lui mardi (21 heures), sur la pelouse d’Anfield, où un Real privé de Tchouameni et Kroos au milieu se frottera à Liverpool, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. L’occasion de prouver, une bonne fois pour toutes, qu’il a les épaules assez carrées pour évoluer dans club de la trempe du Real Madrid.

La suite après cette publicité

Pour cette nouvelle semaine de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 100€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre et misez 100€ sur une victoire du Real Madrid face à Liverpool pour tenter de remporter 300€ (cote à 3,00, soumise à variation).

Suivez l’ensemble des rencontres de Ligue des Champions sur RMC Sport. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.