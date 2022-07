Mercato : le Betis prépare encore de sacrés coups !

La suite après cette publicité

Cinquième de Liga et vainqueur de la Coupe du Roi, le Real Betis Balompié a réalisé un bel exercice 2021-22. L'objectif sera donc de faire aussi bien cette saison 2022-23. Mais avec quels joueurs ? Manuel Pellegrini et sa direction veulent des recrues de taille durant cette intersaison, alors que l'avenir d'un élément comme Nabil Fekir est toujours incertain. Pour se renforcer et être compétitive en Ligue Europa, l'équipe andalouse a coché plusieurs noms. Des noms biens connus d'ailleurs.

Le Betis veut relancer des Merengues

Dans l'entrejeu, les Verdiblancos pensent à Isco. Libre depuis son départ du Real Madrid, l'Espagnol apporterait son expérience du haut niveau, lui qui présente l'avantage de parfaitement connaître la Liga. Mais le Betis est en concurrence avec le Séville FC sur ce dossier. Le club ibérique s'est également lancé à la poursuite de Dani Ceballos. Encore sous contrat au Real Madrid jusqu'en 2023, le milieu de terrain va devoir composer avec une forte concurrence au milieu dans la capitale ibérique.

Malgré la volonté des cadres du vestiaire de le conserver, Ceballos va changer d'air, lui qui veut garder toutes ses chances de participer au Mondial. Selon Onda Cero, le joueur de 25 ans a fait savoir que ce serait le Betis ou rien d'autre cet été. Mais le dossier traîne en longueur pour le moment puisque les Merengues réclament entre 12 et 15 millions d'euros pour l'Espagnol. Une somme jugée trop élevée par le Betis, qui patiente et espère faire la différence sur la fin en payant moins cher.

Des anciens de la maison dans le viseur

Autre ancien de la maison à plaire : Giovani Lo Celso. En 2018, l'Argentin, alors au PSG, avait été prêté. Et il a laissé un bon souvenir au Betis, qui ne l'a pas oublié selon Esatadio Deportivo. D'autant que le joueur a brillé à Villarreal cette saison. D'ailleurs, l'équipe d'Unai Emery aimerait le faire revenir cette saison. Mais le Betis est confiant puisque le club jouera la C3 pendant que Villarreal sera en C4. L'opération a des chances d'aller au bout, d'autant que Tottenham n'a pas convoqué Lo Celso pour la tournée estivale.

Enfin, les Andalous espèrent toujours conserver Hector Bellerin. C'est aussi le souhait du joueur. Prêté par Arsenal, où son contrat court jusqu'en 2023, le latéral ne forcera pas pour autant son départ, selon la presse anglaise. Il a même été capitaine en amical. Mais il aimerait retrouver le Betis et y évoluer notamment avec son ami Ceballos. Inspirés cet été, les Andalous n'ont pas encore réussi à aller au bout de leurs idées. Ils ont encore quelques semaines pour y parvenir, eux qui visent le Lyonnais Houssem Aouar, en fin de contrat dans un an.