Mercato Nantes : du très beau monde sur Quentin Merlin !

À 21 ans, Quentin Merlin est déjà un ancien du FC Nantes. Il faut dire que ce pur produit du centre de formation du club des bords de l’Erdre totalise déjà 61 matches de Ligue 1 au compteur. Avec le FCN, il a déjà quasiment tout connu. De la lutte pour ne pas descendre, à la victoire en Coupe de France en passant par la Coupe d’Europe, Merlin, qui avait réalisé des débuts canons en 2021 s’est un peu perdu, la faute à des blessures et à la recherche de son meilleur poste.

Capable d’évoluer au milieu de terrain, c’est en tant que latéral gauche que le natif de Pornic s’épanouit le plus. « Je suis polyvalent et je donnerai le meilleur au milieu si le coach m’appelle au milieu. Mais j’adore le poste de latéral. Je commence à être bien défensivement et à trouver beaucoup de repères », expliquait-il, récemment. C’est d’ailleurs à ce poste qu’il totalise le plus de matches en pro (42 matches). Depuis le début de saison et sous les ordres de Pierre Aristouy, le n° 29 nantais s’éclate. Son dernier match face à Montpellier où il a récupéré 16 ballons en est le parfait exemple et a montré une activité de tous les instants sur son côté gauche. S’il a encore du déchet dans son jeu, Merlin doit conserver cette fraîcheur et s’appuyer sur ses qualités (vision du jeu, technique notamment).

Leipzig, Naples et le PSG sont à l’affût

Alors forcément, un joueur de cet âge, à un poste si sinistré et qui est devenu indiscutable aux yeux de Thierry Henry chez les Espoirs (4 titularisations sur les 4 derniers matches des Espoirs), commence forcément à attiser la convoitise d’autant qu’il dispose d’une forte marge de progression. L’été dernier déjà, l’OL mais aussi l’OGC Nice s’étaient intéressés à lui sans aller plus loin. Au coeur de l’automne, l’intérêt ne s’est pas tari bien au contraire. Selon nos informations, le RB Leipzig, décidément toujours autant friand de joueurs évoluant en Ligue 1, a pris contact avec le FC Nantes pour connaître la disponibilité du joueur sous contrat jusqu’en juin 2026 dès cet hiver.

Bien dans ses crampons et avec la perspective de participer aux JO, un véritable objectif à ses yeux, un départ cet hiver apparaît compliqué. Mais les enchères vont grimper d’autant que le Napoli s’est montré intéressé, de même que le PSG qui a déjà pris des renseignements auprès de l’entourage du joueur. Pour l’instant, Quentin Merlin est à Nantes et rien n’indique que cela va changer rapidement. Mais à un poste si particulier, tout pourrait s’accélérer aux abords du mercato hivernal. Le FC Nantes, qui avait fixé la barre à 10 M€ l’été dernier, devrait revoir ses exigences à la hausse pour faire fuir les clubs intéressés. Pas sûr pour autant que cela suffise…