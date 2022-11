Man Utd va sanctionner Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Hier soir, Cristiano Ronaldo a donné une interview à Piers Morgan. Celle-ci a été diffusée sur Talk Sport et relayée par The Sun. Le Portugais a profité de cette occasion pour régler ses comptes avec Manchester United et Erik ten Hag. Le coach néerlandais, qui rentrait de Londres après le match face à Fulham, a été déçu tout comme ses joueurs. Ce lundi, The Telegraph révèle que les Red Devils, qui n'ont pas fait de commentaires publics hier soir afin que l'on se concentre sur la victoire de l'équipe, vont discuter du cas CR7 aujourd'hui.

Ten Hag et ses dirigeants, à savoir le directeur général Richard Arnold et le directeur du football John Murtough, vont se rencontrer afin de décider quoi faire avec le Portugais, qui pousse pour s'en aller. Tous prendront une décision, en accord avec le coprésident et propriétaire Joel Glazer. Le média anglais indique que Man U sera sous pression car CR7 a accusé le club de choses graves (manque de soutien alors que sa fille de 3 mois était malade). De son côté, le vestiaire mancunien respecte le joueur mais n'en peut plus de son attitude. Certains ont été déçus et l'un d'entre eux a avoué au Telegraph qu'il ne pleurerait pas le départ de CR7. Ce qui est certain, c'est que les têtes pensantes mancuniennes vont se réunir pour décider de la meilleure sanction possible. Après son coup de sang face à Tottenham, il avait été mis à l'écart et envoyé avec les U21 tout en payant une amende. Cette fois-ci, la donne pourrait être différente.