Kalidou Koulibaly va passer sa visite médicale en Arabie saoudite

À la différence de certains dossiers diffus de ce mercato, celui de Kalidou Koulibaly (32 ans) n’aura pas traîné. Comme nous vous le révélions en exclusivité ces derniers jours sur notre site, Al-Hilal était en effet en bonne posture pour récupérer le défenseur de Chelsea. Et manifestement, le club saoudien touche déjà à son but.

Selon nos informations, l’international sénégalais (70 capes) a atterri en Arabie saoudite ces dernières heures afin d’effectuer sa visite médicale avec son futur club et régler les derniers contours de son arrivée. Une nouvelle recrue de luxe pour Al-Hilal, décidé à tout rafler après l’arrivée de Rúben Neves ce vendredi. In fine, Koulibaly n’aura connu qu’une seule saison sous les couleurs des Blues, disputant au total 32 rencontres.

