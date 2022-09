PL : Everton manquait d'ambition selon Richarlison

Après 4 ans de bons et loyaux services, Richarlison (25 ans) a quitté Everton pour rejoindre Tottenham cet été. Un transfert auquel on pouvait s'attendre, le Brésilien voulait plus et pense avoir trouvé ce qu'il cherchait en ayant rejoint les Spurs, comme il l'a expliqué lors d'un entretien avec FourFourTwo repris par The Athletic.

« Peut-être qu'ils souffrent d'un manque d'ambition de nos jours. Vous savez, cet empressement à gagner des matchs et des trophées. J'y ai passé quatre ans et j'ai pu constater qu'il y avait encore un très long chemin à parcourir pour réaliser de grandes choses. J'ai senti que c'était le bon moment pour passer à autre chose, et le club devait aussi gagner de l'argent».