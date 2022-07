Richarlison signe à Tottenham !

La suite après cette publicité

Après Watford en 2017-2018, puis Everton depuis 2018, Richarlison va découvrir un troisième club anglais et franchir un nouveau palier. Tottenham vient en effet d'officialiser le transfert de l'attaquant brésilien.

« Nous sommes ravis de vous annoncer la signature de Richarlison en provenance d'Everton. Richarlison, 25 ans, a fait 173 apparitions en Premier League, pour 48 buts inscrits avec Watford et Everton depuis son arrivée en provenance de Fluminense en août 2017 », peut-on lire dans le communiqué publié par les Spurs.

Selon la presse anglaise, le transfert s'élève à 70 M€, après des négociations compliquées avec Everton. Mais le principal est fait pour l'entraineur Antonio Conte, qui accueille là sa 4e recrue, déjà, du mercato, après Fraser Forster, Ivan Perisic et Yves Bissouma.

✍️ We are delighted to announce the signing of Richarlison from Everton, subject to a work permit.



Welcome, @richarlison97! 🔥#WelcomeRicharlison