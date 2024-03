Chelsea : ça sent la fin pour Thiago Silva…

Les derniers mois de Thiago Silva à Chelsea s’apparentent à des montagnes russes vertigineuses, mais à l’évidence, le supplice devrait s’abréger assez rapidement. En flagrante perte de vitesse en début de saison, à l’image de ses naufrages contre West Ham (3-1) ou encore Newcastle (4-1), le Brésilien a vu son statut s’effriter aux yeux de son entraîneur Mauricio Pochettino. S’il a connu quelques jolies parenthèses, comme face à Tottenham (1-4) et Manchester City (4-4) au mois de novembre - ce qui reste assez lointain désormais -, l’ancien Parisien fait de nouveau face à une zone de turbulence.

Depuis le 12 février face à Crystal Palace, une rencontre remportée par les Blues (3-1) après sa sortie sur blessure à l’heure de jeu, le défenseur de 39 ans n’a plus jamais pris part à une rencontre de son équipe. Forfait face à Manchester City, Liverpool et Leeds, il est ensuite resté sur le banc à compter les papillons contre Brentford, puis lors du succès des Blues face à Newcastle lundi (3-2). Une dégringolade dans la pyramide, mais qui fait les affaires de Trevoh Chalobah et de l’international français Axel Disasi, exceptionnel ces dernières semaines.

Un retour au Brésil se précise

À 39 ans et après plus de 20 saisons en professionnel dans les jambes, l’essoufflement de Thiago Silva est une conséquence logique. Bien moins impactant et souverain défensivement, l’international brésilien est en revanche beaucoup beaucoup plus sujet aux étourderies et aux sautes de concentration. Ces derniers jours, le Daily Mail indiquait qu’une quinzaine de départs était à prévoir à Chelsea, avec probablement Silva dans le lot. En fin de contrat en juin prochain, l’ancien joueur du PSG devrait, sauf véritable coup de théâtre, quitter le club comme le rapporte le média brésilien UOL Esporte.

L’été dernier déjà, Thiago Silva avait longtemps été cité de retour au Brésil, mais avait finalement décidé d’honorer son contrat prolongé quelques mois auparavant avec Chelsea. Cette fois, le Brésilien devrait bien donner un nouveau coup de fouet à sa carrière, car l’idée d’y mettre un point final n’est pas à l’ordre du jour. Selon la presse brésilienne, il est peu probable de voir le joueur signer chez un cador européen. Un retour romantique à Fluminense, son club formateur, semble être l’option la plus probable, même si l’Arabie saoudite reste également sur le coup. À moins de six mois de la fin de son contrat, le Brésilien est libre de négocier avec le club de son choix.