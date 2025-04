BL : le Bayern explose Heidenheim et fonce vers le titre, Mayence gâche encore tout

Après l’interruption de onze ans de règne sans partage par Leverkusen, le Bayern Munich est parti pour refaire subir sa loi en Bundesliga. Cet après-midi, les joueurs de Vincent Kompany ont fait un nouveau pas vers le titre en corrigeant Heidenheim dans les grandes largeurs (4-0). Sur un service de Michael Olise entre les lignes, Harry Kane avait ouvert le score d’une belle frappe du pied gauche (13e). Laimer a porté l’addition à 2-0 sur une passe sublime de Gnabry (19e), tandis que Coman a mis son équipe à l’abri dans un angle fermé (36e).

C’est finalement Kimmich qui a asséné le dernier coup de boutoir (56e) pour permettre au Bayern Munich de mettre provisoirement Leverkusen à 9 points. Heidenheim est 16e et barragiste. Dans les autres rencontres, Mayence a encore tout gâché en concédant le match nul dans les derniers instants de la rencontre face à Wolfsbourg (2-2). Les coéquipiers d’Anthony Caci sont 6es et voient leur rêve de Ligue des Champions s’éloigner encore un peu plus. Leipzig, de son côté, a été accroché par Kiel malgré un penalty de Sesko (1-1) mais reste 4e. Fribourg a battu Hoffenheim grâce à un doublé d’Holer et un but de Doan (3-2), alors que le Werder Brême, 7e, a enfoncé Bochum vers la relégation (1-0).