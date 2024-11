OM : Roberto De Zerbi réagit aux sanctions de la commission de discipline

La commission de discipline n’a pas été tendre avec l’OM. Elle a infligé un match à huis clos avec sursis de l’ensemble du stade Vélodrome suite au jet d’un projectile qui a atteint Ambre Godillon, journaliste pour DAZN, lors de OM-Auxerre, puis sanctionné de trois matchs de suspension Andrea Maldera, l’adjoint de Roberto De Zerbi après des incidents survenus lors de Lens-OM. Des sanctions que le coach italien juge sévères en conférence de presse, à la veille de retrouver le Vélodrome à l’occasion de la 13e journée de Ligue1 et la réception de l’AS Monaco.

«J’espère jouer au Vélodrome avec nos supporters, je suis venu pour cela. Je ne veux pas voir le stade vide, cela ferait beaucoup de peine à tout le monde, aux joueurs et à moi, insiste le coach marseillais de 45 ans ce samedi. J’espère vraiment que la sanction ne sera pas appliquée et qu’on jouera avec tout notre public. J’ai été surpris de la sanction de mon assistant, il ne méritait pas trois matchs de suspensions. Il y a des décisions et des choix qui m’embêtent un peu», conclut De Zerbi, visiblement pas insatisfait de cet épiphénomène.

