Commission de discipline : l’OM sanctionné après le jet de projectile visant Ambre Godillon

En pleine soirée de Ligue des champions, et finalement comme tous les mercredis soirs, la Commission de discipline de la LFP s’est réunie pour évoquer les différentes sanctions après le week-end de football français. Et un cas devait être statué ce jour, celui de la polémique liée au projectile reçu par la journaliste de DAZN Ambre Godillon lors de OM-Auxerre. La commission a décidé de sanctionner l’OM après cet événement. «Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction. Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce la sanction suivante : Un match à huis clos avec sursis du stade Vélodrome», peut-on lire dans le communiqué.

À noter que l’entraîneur adjoint marseillais Andrea Maldera, exclu lors du match face à Lens a écopé de «trois matchs de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.» Après les incidents entre Nantes et Le Havre, la Commission a aussi décidé de la «fermeture partielle de la tribune Loire du stade de La Beaujoire» jusqu’au prononcé de la décision définitive le 18 décembre prochain.

Le communiqué complet de la Commission de discipline

Réunie le 27 novembre 2024, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

DOSSIER EN INSTRUCTION

11e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique de Marseille – AJ Auxerre du 8 novembre 2024

Comportement des supporters de Marseille : jets d’objets notamment sur une journaliste du diffuseur officiel, interruption de la rencontre et utilisation d’engins pyrotechniques.

Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP avait décidé de mettre le dossier en instruction.

Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce la sanction suivante :

Un match à huis-clos avec sursis du stade Vélodrome

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

12e journée de Ligue 1 McDonald’s : RC Lens – Olympique de Marseille du 23 novembre 2024

Exclusion de M. Andrea MALDERA, entraîneur adjoint de l’Olympique de Marseille.

Trois matchs de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

12e journée de Ligue 1 McDonald’s : AS Monaco – Stade Brestois 29 du 22 novembre 2024

Exclusion de M. Éric ROY, entraîneur du Stade Brestois 29.

Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 03 décembre 2024 à 0h00.

Augustine BOAKYE (AS Saint-Étienne)

Deiver MACHADO (RC Lens)

Rabby NZINGOULA (Montpellier Hérault SC)

LIGUE 2 BKT

Trois matchs de suspension ferme

Jocelyn JANNEH (SC Bastia)

Deux matchs de suspension ferme

Anthony RONCAGLIA (SC Bastia)

Hamjatou SOUKOUNA (FC Annecy)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Sohaib NAIR (EA Guingamp)

Un match de suspension ferme

Matthieu HUARD (AC Ajaccio)

14e journée de Ligue 2 BKT : USL Dunkerque – AC Ajaccio du 25 novembre 2024

Exclusion de M. Johan CAVALLI, coordinateur sportif de l’AC Ajaccio.

Quatre matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 03 décembre 2024 à 0h00.

Yohan DEMONCY (FC Annecy)

Habib KEITA (Clermont Foot 63)

Loni LAURENT (Rodez Aveyron Football)

Lionnel MPASI (Rodez Aveyron Football)

POLICE DES TERRAINS

12e journée de Ligue 1 McDonald’s : FC Nantes – Havre AC du 24 novembre 2024

Comportement des supporters du FC Nantes : jets d’objets, tentatives d’intrusion, tentative d’envahissement de terrain entrainant deux interruptions de la rencontre et expressions orales constatées.

Au regard de la gravité des faits et du risque de réitération, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce à titre conservatoire la mesure suivante, jusqu’au prononcé de la décision définitive :

• Fermeture partielle de la tribune Loire du stade de La Beaujoire

La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 18 décembre 2024, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.

14e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – FC Lorient du 23 novembre 2024

Comportement des supporters du SC Bastia : usage d’engins pyrotechniques, jets d’objets notamment sur un officiel de la rencontre entrainant une interruption temporaire de la rencontre et expressions orales constatées.

Au regard de la gravité des faits et du risque de réitération, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce à titre conservatoire la mesure suivante, jusqu’au prononcé de la décision définitive :

• Huis-clos du stade Armand Cesari

La décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 11 décembre 2024, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport.

11e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique Lyonnais – AS Saint-Etienne

Comportement des supporters de l’Olympique Lyonnais : usage d’engins pyrotechniques entrainant une interruption temporaire de la rencontre et expressions orales et visuelles constatées

Fermeture pour un match de l’espace réservé au groupe Lyon 1950 du stade Groupama Stadium. La sanction prend effet immédiatement.

11e journée de Ligue 1 McDonald’s : Montpellier Hérault SC – Stade Brestois 29

Comportement des supporters de Montpellier : usage d’engins pyrotechniques.

Fermeture pour un match avec sursis de la tribune Etang de Thau du stade de la Mosson.

11e journée de Ligue 1 McDonald’s : OGC Nice – LOSC Lille

Comportement des supporters de Nice : usage d’engins pyrotechniques.

Fermeture pour un match par révocation du sursis de la partie basse de la tribune populaire sud de l’Allianz Riviera. La sanction prend effet immédiatement.

13e journée de Ligue 2 BKT : Red Star FC – ESTAC Troyes

Comportement des supporters du Red Star : jets d’objets entrainant trois interruptions temporaires de la rencontre et expressions orales constatées.

Fermeture pour un match par révocation du sursis de la partie réservée au kop de la tribune est du stade Bauer. La sanction prend effet immédiatement.