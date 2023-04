Real Madrid, PSG : Kylian Mbappé s’excuse !

La suite après cette publicité

On pensait ce dossier clôturé l’an dernier. Mais le possible transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid est de nouveau sur le devant de la scène. Notamment depuis l’élimination du PSG en Ligue des champions. Si les Madrilènes n’en font pas une priorité pour le prochain mercato estival, ils n’excluent pas de faire venir le champion du monde 2018 dans les années à venir.

Et les informations de Directo Gol vont dans ce sens. Selon le média espagnol, « Mbappé s’est excusé auprès de Florentino et a exprimé son désir de rejoindre le Real Madrid ». De quoi enflammer les supporters merengues. Mais d’après Defensa Central, la Maison Blanche serait dorénavant bien plus mesurée sur dossier et n’a plus vraiment confiance en l’attaquant français depuis les épisodes de l’été dernier.

