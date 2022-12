RC Lens : Jonathan Gradit dévoile les secrets de la réussite des siens

La suite après cette publicité

En pleine préparation du côté de Marbella (sud de l'Espagne) avant la reprise de la Ligue 1, le défenseur du Racing Club de Lens Jonathan Gradit a évoqué les secrets de la réussite de ses coéquipiers en championnat. Pour rappel, le club nordiste est l'actuel dauphin du Paris Sain-Germain en L1, avec 36 points glanés en 15 journées avant de reprendre fin décembre sur la pelouse du Stade de Reims (21 décembre, 16h).

«La solidarité est notre plus grande force. La confiance aussi. On a pris confiance en nous avec les saisons passées, on sait ce qu'on a fait de bien. Et l'humilité, car c'est la vertu la plus importante dans ces situations-là. Il faudra rester humble pour être le plus régulier possible», a expliqué le central des Sang et Or dans les colonnes de L'Equipe.