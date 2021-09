Jürgen Klopp encense Patrick Vieira

Arrivé sur le banc de Crystal Palace cet été, Patrick Vieira connait un début de saison contrasté (1 victoire, 2 nuls et 1 défaite) avec les Eagles mais reste sur un succès probant face à Tottenham le week-end dernier (3-0). De quoi se rassurer avant un déplacement périlleux sur la pelouse de Liverpool, ce samedi à 16 heures. Présent en conférence de presse, Jürgen Klopp n'a d'ailleurs pas hésité à saluer le travail de son homologue. Et le compliment est toujours appréciable, surtout quand il provient d'un des meilleurs entraîneurs du football mondial.

«L’apport de Vieira à Crystal Palace? Enorme ! C’est maintenant une vraie équipe de foot et Vieira a une idée très claire de ce qu’il veut mettre en place. (…) Ils sont en construction. C’est un gros changement mais ils s’en sortiront bien, j’en suis sûr», avant de poursuivre : «en attaque, leurs points forts sont incroyables. Odsonne Edouard vient d’arriver et il a marqué deux buts, en réalisant un record (ndlr : devenu contre Tottenham joueur le plus rapide à marquer pour ses débuts en Premier League). Ils ont aussi Ayew, Benteke, Mateta, et évidemment Zaha. Tout cela est d’une incroyable qualité.» Roy Hodgson, l'ancien coach des Eagles, appréciera...