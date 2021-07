L'Italie en folie après la qualification, le Real Madrid y croit toujours pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

«Dieu est Italien !»

On commence ce tour de la presse sportive avec l'actualité de l'Euro et on connaît le premier finaliste de cette édition 2020 qui se joue en 2021 ! Et c'est l'Italie qui ira à Wembley dimanche après sa qualification aux tirs au but contre l'Espagne hier soir. Après un match haletant, soldé par un nul (1-1), les deux équipes ont dû se départager lors d'une ultime séance remportée par la Squadra Azzurra (4-2). Forcément, c'est la fête ce matin dans la Botte comme le résume La Gazzetta dello Sport sur sa Une ! Dans un match difficile : «Chiesa a ouvert le score, avant que Morata égalise. L'Italie a été héroïque à Wembley», résume le journal au papier rose. Pour le Corriere dello Sport : "Dieu est Italien !" Alors que le Quotidiano Sportivo est un peu plus sobre avec un simple : «Italie en finale». Tuttosport qualifie cette équipe de «Lions» ! Cette qualification de la Nazionale pour la finale, la première depuis 2012, fait aussi la Une de L'Équipe : «l'Allegria» s'enflamme le quotidien français.

La promesse d'Harry Kane à l'Angleterre

En Angleterre, l'Italie attend désormais son adversaire pour la finale. Et le verdict tombera ce soir avec l'autre demi-finale entre les Three Lions et le Danemark (21h, à suivre en direct sur notre site) ! Pour The Times, «il est temps de faire le dernier pas» après «avoir rendu fière, fait sourire et même permis de rêver» une nation entière. Tous derrière l'Angleterre donc pour aider ces «demi-dieux» qui peuvent devenir de véritables «icones» comme l'écrit de son côté le Daily Mirror car pour Gareth Southgate, le sélectionneur anglais : «Il est temps de donner au nouveau Wembley des moments magiques pour entrer dans l'histoire.» Un homme sera très attendu aussi ce soir, c'est Harry Kane qui a carrément fait une promesse à tout un royaume : «je vais nous envoyer en finale, rien ne peut m'arrêter maintenant», a déclaré l'attaquant comme le reprend le Daily Mail sur sa Une. Maintenant place aux actes et verdict en fin de soirée…

Mbappé suspendu à une arrivée de Messi au PSG ?

Après avoir signé Achraf Hakimi et en attendant Sergio Ramos, le PSG est décidément inarrêtable dans ce mercato… Et en Espagne, on estime qu'un autre gros coup n'est pas à exclure ! D'ailleurs pour AS, le départ de Kylian Mbappé est suspendu à une potentielle arrivée de Lionel Messi, qui est libre de tout contrat et n'a toujours pas prolongé avec le Barça ! Le journal madrilène annonce que «le Real Madrid reste attentif à la situation de l'international français dont le mercato pourrait dépendre de Messi.» Pour résumer : «Si Messi signe au PSG, Mbappé partira.» Et le Real est prêt à sauter sur l'occasion...