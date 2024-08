Brest : Eric Roy fait le point sur le mercato

Surprise de la saison dernière, le Stade Brestois va devoir batailler en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions. Cependant, le club breton va devoir faire sans Lilian Brassier, parti à l’OM, et Steve Mounié, qui était en fin de contrat, en plus d’un budget assez maigre. Le manager du SB29, Eric Roy, a fait le point sur les envies du club sur le mercato, dans un entretien accordé à L’Équipe.

«Même si le club cassait sa tirelire, qu’il voulait prendre quelqu’un qui a joué dans de grands clubs européens et souhaitant faire une dernière pige à Brest, ce n’est pas en corrélation avec ce qu’on est, avec notre stade, nos installations, notre mode de fonctionnement. On veut avoir des joueurs soit qui ont l’envie de se relancer, à l’image de Jordan Amavi qui ne mérite pas ce qu’il a vécu, soit des jeunes qui souhaitent se construire et prendre leur envol. La saison passée, il s’agissait de jeunes qui devaient lancer leur carrière, cette année, ce sera peut-être des jeunes qui veulent passer un cap. À Brest, il faut avoir les dents qui rayent par terre», a-t-il avoué. Brest est attendu pour la saison à venir…