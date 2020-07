Le Havre-PSG : premier match du Big 5 avec du public !

Quatre mois après, une rencontre impliquant une équipe du Big 5 européen (Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie, France) va accueillir du public. Stop aux ambiances virtuelles et autres bâches, ce sont quelques 5000 spectateurs qui prendront place dans les travées du Stade Océane du Havre pour assister au retour sur les terrains du Paris Saint-Germain lors d’un match amical disputé ce dimanche à 19 heures (à suivre en direct commenté sur notre site).

Et si les Normands espéraient remplir les plus de 25 000 sièges de leur antre, ces derniers attendent cette rencontre avec une certaine impatience. Paul Le Guen, entraîneur du HAC, a notamment déclaré en conférence de presse : « c'est un adversaire de prestige. Mais on n'a pas modifié notre préparation par rapport à un premier match. (…) Évidemment que certains joueurs vivent ça comme un événement. » Un événement, cela en sera un, en tout cas, à l'échelle du football européen.