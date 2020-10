Le clan Griezmann réclame du respect au Barça

Aligné au poste d’ailier droit depuis la reprise du championnat et l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, Antoine Griezmann ne donne pas pour autant satisfaction au vu de ses récentes performances en dents de scie avec les Culés. En conférence de presse, le tacticien néerlandais n’a pas manqué de réprimander l’ancien des Colchoneros à qui il demande plus d’investissement.

Une déclaration qui n’aurait pas fait plaisir au champion du monde 2018. En effet, comme le rapporte Mundo Deportivo ce mercredi, le message aurait piqué le clan français au point que ce dernier a contacté le club pour demander plus de respect et d’affection envers leur joueur qui ne joue pas à un poste qu’il affectionne. Encore et toujours plus de tensions chez les Blaugranas.