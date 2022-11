JT Foot Mercato : Sadio Mané met le Sénégal en état de choc !

La suite après cette publicité

La blessure de Mané

La Coupe du Monde arrive à grand pas, et les sélections s’inquiètent pour la santé de leurs joueurs. Aujourd’hui, c’est une équipe africaine qui est frappée par une mauvaise nouvelle. Le Sénégal ne pourra pas compter sur Sadio Mané pour passer la phase de poule. Le dauphin du Ballon d’Or, qui était de sortie hier avec le Bayern Munich qui affrontait le Werder Brême (6-1), a dû céder sa place après vingt minutes de jeu. Selon l’Équipe, le Sénégalais souffre du tendon et va manquer plusieurs semaines de compétition. Aliou Cissé, sélectionneur des Lions du Sénégal, doit annoncer sa liste vendredi. La blessure de son joueur vedette va chambouler ses plans. Motif d'espoir pour tout un peuple, le forfait de l’ancien joueur de Liverpool n’est pas encore officiel. C’est tout un pays qui va retenir son souffle jusqu’à vendredi.

L'incertitude Benzema

Ce soir, Didier Deschamps va dévoiler sa liste de joueurs convoqués pour disputer le Mondial au Qatar. S'il ne devrait pas y avoir de grandes surprises au vu des absences des uns et des autres, le cas Karim Benzema inquiète. Blessé à la cuisse gauche, le Ballon d'Or ne participera pas à la rencontre du Real Madrid contre Cadix, demain. Il s'entraîne toujours à part, et ne rejouera pas avant la Coupe du Monde. Le Français va manquer son cinquième match à cause d'une gêne musculaire qui l'a écarté des terrains depuis le 19 octobre dernier. Didier Deschamps doit croiser les doigts pour qu'il soit remis à temps.

Les adieux de Gerson à Marseille

Pas dans les plans d'Igor Tudor et vivant mal la situation, Gerson va quitter le club phocéen dans les prochains jours. Alors qu'il était incontournable la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, la roue a tourné pour le Brésilien qui est totalement écarté par le nouveau coach. Depuis, son père avait fait une déclaration choc en réclamant un autre traitement pour son fils mais cela n'a pas vraiment été suivi d'effet. Un départ serait même imminent selon les informations de RMC Sport. Gerson va retourner au Brésil et filer à Flamengo pendant ce mercato hivernal. Il aurait même déjà fait ses adieux à ses coéquipiers.