Défenseur central allemand, Holger Badstuber prend sa retraite à 33 ans après un dernier passage à Lucerne en 2021. Libre depuis le 16 décembre dernier, celui qui compte 31 capes (1 but) avec la Mannschaft sort d'une carrière où le sentiment de gâchis prédomine. Pourtant son palmarès est plutôt solide avec 5 Bundesliga (2010, 2013, 2015, 2016 et 2017), une Ligue des Champions (2013) et une Coupe du monde des clubs (2013) avec le Bayern Munich.

La suite après cette publicité

Holger Badstuber a aussi perdu deux finales de Ligue des Champions (2010 et 2012) et a atteint la 3e place à la Coupe du monde 2018. Malgré un début de carrière brillant avec le Rekordmeister, les blessures auront parasité sa carrière durant laquelle, il n'aura disputé que 268 matches en clubs avec le Bayern, Schalke 04, Stuttgart et Lucerne. Des débuts canons et une suite douloureuse suite aux blessures, Holger Badstuber aura été un grand talent du football allemand rattrapé par sa condition physique.