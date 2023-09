Ansu Fati revient sur son arrivée à Brighton

Tout juste arrivé en prêt à Brighton en provenance du FC Barcelone, Ansu Fati (20 ans) va tenter de se relancer avec les Seagulls. L’ailier espagnol s’est exprimé auprès des médias du club anglais et a justifié sa décision : «j’ai d’abord parlé avec l’entraîneur et il m’a dit qu’il avait pleinement confiance en moi et m’a dit ce qu’il pensait de moi. Cela a été un facteur clé pour venir ici. Il a été la principale personne qui m’a convaincu. Je pense que c’était la clé.»

Évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi et découvrir un autre championnat. Des leviers qui l’ont poussé à rejoindre Brighton : «j’ai beaucoup aimé la Premier League et Brighton était l’un des clubs que je suivais le plus. Je savais que c’était un club qui avait grandi ces dernières saisons et qui avait très bien progressé, se qualifiant même pour l’Europe cette saison.»