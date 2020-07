La Fiorentina réagit au cambriolage de Franck Ribéry

La suite après cette publicité

Recruté par la Fiorentina cette saison, Franck Ribéry (37 ans) vivait une belle aventure en Italie. Malheureusement pour le Français, il a récemment été victime d'un cambriolage alors qu'il disputait la rencontre entre Parme et la Viola (2-1). Une expérience très amère qui l'a poussé à publier un message sur ses réseaux sociaux laissant penser qu'il était prêt à remettre son avenir transalpin en question. Face à l’ampleur de l’affaire, le président de la Fio, Rocco Commisso, a tenu à soutenir publiquement son joueur.

« Je suis très en colère et touché par ce qui est arrivé cette nuit à Franck. Nous sommes proches de lui et de sa famille. Ce sont des situations qui, hormis les dommages financiers, sont de vrais traumatismes pour ceux qui les subissent. Vous n’êtes plus serein quand vous ne possédez plus les objets de valeurs auxquels vous teniez tant. Nous ferons tout notre possible pour que Franck retrouve de la tranquillité et nous affronterons ensemble ce moment difficile. Je suis également certains que nos supporters seront aux côtés de Franck pour lui faire sentir toute leur affection et leur amour », a-t-il déclaré aux médias italiens.