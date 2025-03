Inter Milan - Feyenoord : les compositions officielles

L’Inter Milan reçoit le Feyenoord Rotterdam à Giuseppe Meazza en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Vainqueurs 2-0 à Rotterdam il y a une semaine à l’occasion du match aller, les Nerazzurri sont idéalement placés pour se qualifier, qui plus est devant leurs supporters. La tâche s’annonce en revanche ardue pour les Néerlandais, accéder aux quarts de finale serait un exploit retentissant. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Pour cet affrontement, Simone Izaghi garde son classique 3-5-2. Sommer dans le but, Pavard accompagne De Vrij et Bisseck dans l’axe de la défense, Dumfries et Carlos Augusto sur les côtés. Au milieu, Frattesi, Calhanoglu et Mkhitaryan soutiennent un duo d’attaque où l’on retrouve Thuram et Taremi. Chez les visiteurs, Robin van Persie opte pour un 4-3-3 sans aucune surprise. Il faudra toutefois surveiller de près Hadj Moussa ou encore le Japonais Ueda en attaque.

Les compositons

Inter Milan : Sommer - Pavard, De Vrij ©, Bisseck - Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Thuram, Taremi

Feyenoord : Wellenreuther - Read, Beelen, Hancko ©, Bueno - Moder, Smal, Ivanusec - Hadj Moussa, Ueda, Sliti