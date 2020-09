Comment l'OL a convaincu Melvin Bard de rester

Latéral gauche prometteur de la génération 2000 formé à l’Académie lyonnaise, Melvin Bard, auteur de matches amicaux intéressants et d’entrées remarquées en Ligue 1, a finalement décidé de prolonger son aventure en terre rhodanienne jusqu’en 2024. Une prolongation rassurante pour les dirigeants lyonnais qui n’était pourtant loin d’être évidente il y a encore peu. Très courtisé en Europe, notamment par le Bayern Munich, l’international espoir français U21 a été rassuré par un temps de jeu proposé, plus important.

Depuis l’aventure du Final 8 à Lisbonne et les départs successifs dans le secteur défensif, le natif d’Écully voit finalement l’horizon s’éclaircir. De plus, ce dernier a été récemment lancé par Rudi Garcia, notamment contre Dijon et Montpellier en Ligue 1. «J’ai eu quelques sollicitations mais mon choix a toujours été celui de l’OL» a-t-il affirmé sur le site du club hier soir. De quoi redonner un peu de baume au cœur au lyonnais de cœur qu’il est.