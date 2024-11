Boavista, autre club détenu par Gérard Lopez, annonce être au bord de la liquidation judiciaire

Il faut croire que partout où passe Gérard Lopez, les clubs se retrouvent dans d’immenses difficultés. Après la faillite du Royal Mouscron, les 120 M€ de dettes laissés au LOSC et plus récemment la rétrogradation de Bordeaux en National 2 ainsi que son redressement judiciaire, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois est en train de faire une nouvelle victime. Il s’agit de Boavista, dont nous avions déjà fait part des déboires ces derniers mois. Actuel 14e de Liga portugaise, le club a annoncé ce mardi être au bord de la liquidation judiciaire.

«Le Tribunal de Commerce de Vila Nova de Gaia a ordonné un Processus Spécial de Revitalisation (PER), qui suit désormais les procédures légales et qui sera développé au cours des prochains mois, démarre le communiqué. La vérité est que, sans l’adoption de mesures rigoureuses et exceptionnelles, la seule alternative sera de déposer une demande d’insolvabilité, ce qui aboutirait à l’inévitable liquidation du club, frustrant ainsi les attentes légitimes de chacun et le recouvrement des crédits par les créanciers.» Le PER doit justement éviter cela en négociant les dettes de l’institution avec ses créanciers.