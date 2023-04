JT Foot Mercato : le PSG explose en interne

C’est la crise au PSG

Actuellement, rien ne va plus en coulisses au PSG, l’affaire Galtier, le vestiaire qui lâche le coach, Messi qui veut quitter le club : ça part dans tous les sens ! C’est la polémique de trop à Paris, celle qui pourrait définitivement signer la fin de l’aventure de Christophe Galtier à la tête du club. Le technicien français est accusé d’avoir eu un comportement choquant avec certains joueurs musulmans de l’OGC Nice l’an dernier durant le Ramadan. C’est Julien Fournier, ancien directeur du football du club, qui a fait ces révélations dans un e-mail envoyé à la direction azuréenne l’an dernier. Le PSG a déjà ouvert une enquête interne pour faire la lumière sur cette sombre affaire. Seulement, L’Équipe a révélé que la direction du club de la capitale était visiblement déjà au courant d’une partie des faits reprochés à Galtier. Mais le mal est déjà fait, une partie du vestiaire s’est mise à le lâcher. D’après le quotidien français de nombreux Parisiens estiment que les faits sont avérés et qu’ils ne voient pas comment le coach tricolore pourra résister à tous ces évènements. En attendant, le coach parisien est au fond du trou comme le rapporte Le Parisien. Il a pu tout de même compter sur le soutien d’anciens de ses joueurs comme José Fonte. Enfin, d’après Le Parisien et L’Équipe, les dirigeants ont déjà pris une première décision le concernant. En effet, ils ne vont pas sanctionner le coach par rapport à cette histoire. Cela n’influera pas sur son avenir. Le PSG ne chercherait pas non plus un entraîneur intérimaire ou un nouvel entraîneur tout court, bien que son sort semble scellé pour la suite. Puis dans cette tempête médiatique, le PSG a déjà dû gérer le marasme provoqué par un tweet de Kylian Mbappé, agacé de toujours être considéré comme le chef du club, au-dessus de tout le monde. Le numéro 7 parisien a mis les choses au clair dans une interview accordée à France 3 : «Les gens le considèrent et parfois ils le surconsidèrent et pensent que c’est moi qui fais tout, fait l’équipe. Quand bien même j’adore être investi, la base de tout c’est que je suis joueur de foot et il ne faut pas se méprendre sur ce que je suis. Bien sûr que j’ai des valeurs que je défends et des droits que je veux faire valoir. Je l’assume et je le revendique, mais je ne me prends pas pour plus que je suis. Quand vous êtes ce que je suis et que vous représentez ce que je représente, il ne faut pas faire attention à ce que les gens pensent sinon vous ne dormez pas la nuit», a-t-il confié. Puis, Lionel Messi aussi fait tourner la tête aux dirigeants parisiens. En fin de contrat dans un peu plus de 2 mois, La Pulga n’a pas l’air décidée à prolonger avec le club français, mais est plutôt convaincue par un retour en Catalogne. El Chiringuito explique que les dirigeants du PSG estiment que Messi se moque d’eux concernant sa situation et sa réflexion sur son avenir. Les journalistes de l’émission espagnole ajoutent également qu’aucun club ne veut payer le salaire que touche actuellement le joueur au PSG. Ce qui peut faire les affaires du PSG, dans l’optique d’une prolongation.

Première sanction pour Sadio Mané au Bayern Munich

Après le coup de sang de Sadio Mané et la bagarre qui a éclaté entre l’attaquant et Leroy Sané après la lourde défaite contre Manchester City (0-3), le Bayern Munich a décidé de garder l’international sénégalais, mais il a été suspendu à titre provisoire. Une décision prise après une longue concertation entre le président du directoire Oliver Kahn et le directeur sportif Hasan Salihamidzic, et ce dans la foulée de l’altercation. Sport1 indique également que Sané et Mané auraient ainsi mis les choses au clair sur l’incident, s’entraînant normalement avec le groupe ce jeudi. Au final, la décision officielle est tombée : «Sadio Mané, 31 ans, ne sera pas dans l’effectif du FC Bayern pour le match à domicile face au 1899 Hoffenheim samedi prochain. La raison en est l’inconduite de Mané après le match de Ligue des champions du FC Bayern à Manchester City. De plus, Mané recevra une amende», peut-on lire dans le communiqué publié par la formation bavaroise sur son site officiel.

À lire

Affaire Galtier : Kylian Mbappé et le vestiaire du PSG demandent des comptes !

Les officiels du jour

Nenê n’a pas encore l’intention de raccrocher les crampons. La Juventude, club de Serie B brésilienne, a annoncé, ce mercredi, son arrivée après la résiliation de son contrat avec Vasco de Gama. L’ailier brésilien, ancien joueur du PSG ou encore de l’AS Monaco, devrait s’engager avec son nouveau club jusqu’à la fin de la saison. Puis c’est bientôt la fin d’un long chapitre pour Joshua Guilavogui. Arrivé à Wolfsbourg en 2014, le milieu de terrain de 32 ans va quitter la formation allemande à la fin de la saison. «La fin d’une ère est proche : Josuha Guilavogui quittera les Loups à la fin de la saison. Des discussions sur un travail de suivi après la fin de sa carrière active sont en cours», indique le club allemand sur ses réseaux sociaux. Et toujours en Allemagne, le Borussia Möchengladbach a officialisé deux départs, qui n’ont surpris personne. Marcus Thuram et Ramy Bensebaini vont bel et bien quitter le club. Sur le site officiel de Gladbach, la nouvelle a été annoncée par le directeur sportif Roland Virkus. Les recrues phares de l’Olympiacos n’ont pas fait long feu en Grèce. Après le départ de Marcelo, la formation d’Athènes vient d’annoncer la rupture du contrat à l’amiable de James Rodriguez. Enfin, Rudi Garcia n’est plus l’entraîneur d’Al Nassr ! Le club saoudien a officialisé ce jeudi le renvoi de l’ancien coach de l’OL. Plus en odeur de sainteté dans le vestiaire saoudien comme nous vous le révélions ces derniers jours, notamment auprès de Cristiano Ronaldo, agacé par ses méthodes et les résultats fluctuants de l’équipe, l’entraîneur français a été débarqué. «La direction du club a officiellement décidé de mettre fin à la relation contractuelle avec l’entraîneur de l’équipe première, M. Rudi Garcia. Nous avons apprécié tous les efforts qu’il a fournis pour Al Nassr, et lui avons souhaité du succès», peut-on lire sur les réseaux sociaux du club. Arrivé l’été dernier à Al Nassr, Rudi Garcia aura dirigé 26 matches sur le banc du club saoudien (18 victoires, 5 nuls, 3 défaites). Le dernier match nul face à Al Feiha (0-0), dimanche dernier, aura eu raison de lui.