L2 : Metz craque complètement face à Guingamp

Metz recevait Guingamp ce lundi pour le dernier match de la 8ème journée de Ligue 2. Une rencontre très animée qui se terminait par la victoire des Bretons dans un stade Saint-Symphorien incandescent (6-3). La première période était complètement folle et très prolifique avec six buts inscrits, trois de chaque côté, et deux cartons rouges ! Le club lorrain menait déjà 3 à 1 à la fin du premier quart d'heure. Dès le début de la partie, Vincent Manceau trompait son propre gardien. A la réception d'un centre Youssef Maziz, le défenseur tendait la jambe et modifiait la trajectoire du ballon qui lobait Enzo Basilio (2e, 1-0). Peu après, Jérémy Livolant égalisait sur pénalty en prenant le gardien messin à contrepied (9e, 1-1).

Le match continuait sur la même lancée avec un nouveau but pour Metz et Ablie Jallow. Le milieu reprenait victorieusement de la tête un ballon qui avait trouvé la barre après une déviation d'Ibrahima Niane (10e, 2-1). Dans la foulée, le Gambien s'offrait un doublé sur un coup-franc somptueux qui trouait le portier guingampais pour la 3e fois déjà (15e, 3-1) ! Le rythme de la rencontre redescendait alors légèrement avant de devenir complètement fou. Boubakar Kouyaté était expulsé après avoir eu des mots à l'adresse de M. Gaillouste suite à son carton jaune pour une faute sur Livolant (31e). Les Messins étaient alors réduits à dix. Stephen Quemper en profitait juste avant la pause pour tromper Alexandre Oukidja, bien aidé par la passivité des défenseurs messins (45e+1, 3-2). Seulement quelques minutes plus tard, le portier algérien de Metz se rendait coupable d'un pied dangereux sur l'épaule de Livolant et prenait donc un carton rouge (45e+3). Guingamp se voyait offrir un nouveau penalty. Gaëtan Courtet ne se faisait pas prier pour tromper le nouvel entrant, Ousmane Ba (45e+7, 3-3).

3ème exclusion pour Metz et interruption temporaire du match

Mais ce n'était pas fini, loin de là, et les Grenats commençaient la deuxième période comme ils avaient fini la première. Danley Jean-Jacques prenait le 3ème carton rouge de la partie pour un attentat sur le genou de Tristan Muyumba avec les deux pieds décollés (56e). Une troisième exclusion qui mettait le feu aux poudres dans le stade. A 22h05 (57e), la rencontre était interrompue, la sécurité du corps arbitral étant menacée par des supporters messins qui auraient escaladé la tribune. Les joueurs rentraient alors aux vestiaires. Dans la foulée, une réunion avait lieu entre les délégués du match afin de savoir quelles mesures prendre dans cette situation. Après 25 minutes d'interruption (à 22h30 donc), le match finissait enfin par reprendre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les protagonistes. Au moindre incident supplémentaire, la rencontre n'aurait pas été à son terme.

La menace fonctionnait et la pression redescendait alors dans les tribunes messines. Les Guingampais profitaient alors de leur supériorité numérique (11 contre 8 donc) pour prendre un avantage certain. Dylan Louiserre envoyait un splendide tir enroulé qui venait terminer sa course dans la lucarne d'un Ousmane Ba totalement impuissant (69e, 4-3). Juste avant la fin du temps réglementaire, Warren Tchimbembé envoyait une frappe des 25 mètres, puissante à ras de terre, qui trompait à nouveau le portier messin (85e, 5-3). Puis Jérémy Livolant envoyait un amour de coup-franc au fond des filets. Sa frappe enroulée passait parfaitement au-dessus du mur adverse et venait mourir sur la droite de Ba, encore battu (88e, 6-3). Le match pouvait alors s'arrêter sans temps additionnel, la faute aux incidents précédemment cités. Un match à digérer pour le FC Metz qui aura complètement craqué dans cette rencontre. Avec cette victoire, Guingamp passe devant son adversaire du soir au classement. Les Bretons sont 6èmes tandis que les Lorrains sont 8ème.