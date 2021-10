Les clauses libératoires les plus folles en 2021

Le football évolue de plus en plus chaque jour, et les investissements dans le monde du ballon rond sont de plus en plus nombreux. La semaine passée, Newcastle United est notamment passé sous pavillon saoudien suite à un rachat à hauteur de 350 millions d'euros ! Depuis, les nouveaux représentants des Magpies, comme la patrone Amanda Staveley, multiplient les sorties publiques pour annoncer que le club va grandement invertir lors des prochains mercatos. Du coup, certains clubs n'hésitent pas à inclure des clauses libératoires XXL dans les contrats de leurs joueurs. Si celles-ci sont interdites dans beaucoup de pays, l'Espagne se régale avec et les chiffres sont complètement dingues.

La suite après cette publicité

Arrivé en provenance de Las Palmas en 2020 et devenu l'une des stars du FC Barcelone et de la sélection espagnole, Pedri vient justement de signer un nouveau bail jusqu'en juin 2026 avec les Blaugranas. Et pour assurer leurs arrières, les dirigeants culés ont envoyé un message aux écuries européennes en fixant la clause libératoire du joueur de 18 ans à... 1 milliard d'euros ! Avec une telle somme imposée pour s'attacher les services du numéro 16 catalan, nul doute que les clubs intéressés vont vite faire demi-tour. Du coup, l'international espagnol (10 sélections) vient d'être propulsé en tête du classement des joueurs avec les plus grosses clauses libératoires, à égalité avec un certain Karim Benzema.

Antoine Griezmann au pied du podium

Devenu la star du Real Madrid, le récent vainqueur de la Ligue des Nations avec les Bleus avait prolongé son contrat jusqu'en 2023 le 20 août dernier. Et selon les indiscrétions, sa clause libératoire serait également d'1 milliard d'euros, comme le jeune Pedri. Et une clause XXL, le président de la Casa Blanca Florentino Pérez en avait déjà intégré une dans un contrat au mercato estival 2021, lors de l'arrivée de David Alaba en provenance du Bayern Munich. Avec une clause libératoire à 850 millions d'euros, le défenseur autrichien ne devrait pas partir tout de suite de la capitale espagnole. Le podium est donc connu, mais la suite contient aussi de gros montants.

Prêté à l'Atlético de Madrid par le FC Barcelone, Antoine Griezmann dispose toujours d'une clause libératoire de 800 millions d'euros du Camp Nou. Une clause qui devrait bientôt disparaître puisque Mundo Deportivo parlait récemment d'une option d'achat obligatoire fixée à 40M€ dans le prêt du Français. Derrière Grizou, on retrouve les Madrilènes Luka Modric et Federico Valverde, et le Milanais Brahim Diaz (prêté par le Real Madrid), avec une clause à 750M€ ! Et le moins que l'on puisse dire c'est que le Real Madrid aime les clauses à plusieurs millions. Vinicius Junior, Marco Asensio et Isco en ont une à 700 millions d'euros. Enfin, juste derrière ce Top 10, on retrouve Nico Gonzalez, Gerard Piqué, Sergi Roberto (FC Barcelone) et Gareth Bale (Real Madrid) et leur clause respective à 500M€ ! On dirait que le départ de Neymar au PSG en 2017 (le club de la capitale avait payé la clause de 222M€, ndlr) a laissé des traces...

Les plus grosses clauses libératoires en 2021 :