Arsenal est prêt à toutes les folies pour Gabriel Jesus

Quel bilan tirer de la saison des Gunners ? Pour certains, c'est plutôt positif, puisque les Gunners ont montré avoir retrouvé un statut de club étant capable de poser des problèmes à n'importe qui et rivaliser avec les plus grands du pays, tout en ayant un contenu plutôt séduisant. En revanche, la non-qualification en Ligue des Champions, une saison de plus, reste un échec pour Mikel Arteta, en faveur de l'ennemi juré Tottenham qui plus est.

La direction londonienne veut donc mettre les bouchées doubles pour que la saison prochaine, la qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes ne soit pas un souci. Et les dirigeants ont choisi, depuis plusieurs semaines déjà, l'homme clé pour sceller le retour en force des Gunners : Gabriel Jesus. La pièce manquante du schéma d'Arteta, pour eux du moins.

Un joli salaire l'attend à Londres

Comme l'indique The Sun ce dimanche, Arsenal est même prêt à doubler le salaire du joueur. Les Gunners pourraient ainsi offrir des émoluments d'environ 230.000€ à la semaine pour le convaincre de rejoindre Arsenal. Des négociations avec l'agent du joueur Marcelo Pettinati ont déjà eu lieu ces derniers jours. Le principal concerné s'entend en plus plutôt bien avec Arteta, qu'il a cotoyé en terres mancuniennes lorsque ce dernier était adjoint de Pep Guardiola.

Reste cependant à se mettre d'accord avec Manchester City sur les contours du deal, avec un montant de l'opération estimé entre 50 et 60 millions d'euros. Avec les arrivées d'Erling Haaland et Julian Alvarez, Pep Guardiola pourrait accepter de laisser filer le joueur, pas toujours indispensable dans son système. Affaire à suivre...