Inter : Lautaro Martinez attend de pied ferme le FC Barcelone

Interrogé après la rencontre (2-2) au stade Giuseppe Meazza, Lautaro Martinez, buteur à l’aller et au retour face au Bayern Munich, est revenu sur cette double confrontation exceptionnelle contre le Bayern Munich et cette qualification exceptionnelle de l’Inter Milan pour les demi-finales de la Ligue des Champions : «Il y a beaucoup de travail et de souffrance. Nous avons un calendrier très chargé, avec beaucoup de matchs difficiles à venir et une équipe derrière nous qui ne lâche rien en Serie A (Naples, ndlr). Mais nous sommes dans toutes les compétitions, à un niveau élevé, et le mérite nous revient, à nous et au staff, à ceux qui travaillent dur chaque jour. Je célèbre cela, car pour moi, marquer des buts, c’est la vie. Je suis très fier. Nous avons affronté un grand adversaire et avons une fois de plus fait preuve de beaucoup de caractère et de personnalité. L’Inter fait à nouveau partie du top 4 européen et le mérite en revient au travail de ce grand club».

Il a poursuivi : «un match épique ? On s’en souviendra longtemps, car l’Inter a deux ballons comme ça. Cette qualification est le fruit de beaucoup de travail et de sacrifices, on ne baissera pas les bras : on a la tête et le cœur. On a souffert à certains moments du match, mais on peut aspirer à de grandes choses. Chaque année, nous pensons que nous pouvons tout gagner, sinon nous ne pouvons pas pratiquer ce sport. Je remercie le personnel, les coéquipiers et les gens, qui sont le onzième homme. Le Barça ? C’est un grand adversaire avec une grande histoire. Nous allons préparer le championnat, puis nous penserons à la Ligue des champions. À Istanbul, nous avons vécu un rêve. Ces dernières années, nous y avons toujours cru et nous y croyons encore. Il faut toujours rester humbles. Quand il faut se défendre, nous le faisons tous, et entre nous aussi»