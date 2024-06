Un joueur du Real s’inquiète de l’arrivée de Kylian Mbappé

En plus de Vinicius Júnior, Rodrygo, Brahim Díaz et Arda Güler, déjà installés dans le secteur offensif du Real Madrid, les Madrilènes vont être rejoints par deux nouveaux joueurs. Endrick et Kylian Mbappé compléteront dès la saison prochaine un effectif bien garni. Excellent en tant que supersub, notamment en demi-finale de la Ligue des Champions lorsqu’il a qualifié son équipe aux dépens du Bayern, Joselu n’est toujours pas assuré de rester à Madrid la saison prochaine. L’attaquant de 34 ans, prêté cette saison par l’Espanyol Barcelone, a eu des discussions avec son club pour qu’il active l’option d’achat. Les Merengues n’ont pour le moment pas donné de nouvelles au joueur.

« La vérité est que nous sommes dans une période compliquée. J’ai déjà dit l’autre jour dans une interview que j’avais une clause jusqu’au 30 juin pour que Madrid prenne la décision. C’est vrai qu’ici (à l’Euro) on échappe à tout ça, mais à la fin on décroche le téléphone… Mais je ne peux rien dire, parce que je ne sais même pas. Ce n’est pas que j’ai des doutes, cela ne dépend pas que de moi. Cela dépend de plus de personnes. Madrid a recruté deux attaquants et planifiera la saison de cette manière… J’espère que cela pourra être résolu », a-t-il expliqué au journal madrilène AS. Cette saison l’Espagnol a joué 49 matchs avec la Casa Blanca, pour 18 réalisations.