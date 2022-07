Neymar, un effectif réduit, le système tactique : Christophe Galtier annonce ses premiers choix forts au PSG

La suite après cette publicité

Nouveau patron du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier s’est vu confier la destinée de la plus grande équipe française actuelle. Une belle récompense pour ce technicien dont le travail a payé à Saint-Étienne et surtout à Lille. Mais contrairement à l’image qu’a laissée Mauricio Pochettino, Galtier ne compte pas se contenter de prendre l’équipe rouge et bleu et d’attendre un exploit d’une de ses stars. Le Marseillais veut être un homme d’action, faire des choix. Et sa première décision forte a été d’afficher publiquement son envie de voir Neymar rester. « Neymar est un joueur de classe mondiale. Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif ! Évidemment, il y a un équilibre à trouver dans une équipe. J’ai une idée très précise sur ce que j’attends de Neymar. Je veux être à l’écoute de ce qu’il va dire. Je souhaite que Neymar reste. »

De quoi mettre un terme aux rumeurs de départ du Brésilien (régulièrement annoncé à Chelsea) ? L’avenir nous le dira. Car Galtier a confirmé une tendance évoquée avant même le début du mercato francilien : l’effectif parisien doit être fortement dégraissé. « Je suis un entraîneur très exigeant, qui aime voir les joueurs travailler, être heureux. Il n’y a pas de grandes performances sans des joueurs heureux. Pour qu’ils soient heureux, je pense que l’effectif doit être réduit. On en a parlé avec la direction. On ne peut pas avoir dans le vestiaire des joueurs qui ne jouent pas. Quand vous ne jouez pas, vous êtes malheureux. On va faire en sorte de travailler pour avoir la bonne taille de l’effectif ». Et une fois qu’il aura l’effectif souhaité, le nouvel homme fort tentera d’appliquer ses principes, notamment tactiques. Cependant, c’est un Galtier new-look que l’on devrait avoir au PSG.

Vers une défense à trois

En effet, face aux critiques sur son style de jeu habituel considéré comme peu emballant, « Galette » a fait une promesse. « Il faut avant tout gagner. Mais quand vous avez un tel effectif, vous devez bien jouer. Généralement, vous gagnez quand vous jouez bien. Il y aura une approche différente sur le jeu. Je vais avoir à ma disposition des joueurs de très haut niveau. Paris a très souvent la possession de balle et des équipes bloc bas en face. Il faudra attaquer, mettre une grosse pression, garder un équilibre. Ça ne ressemblera pas à ce que j’ai fait auparavant dans d’autres clubs », a-t-il indiqué, avant de confier qu’il s’oriente vers un système à trois défenseurs.

« Je n’ai pas encore rencontré les joueurs. J’en ai parlé avec la direction sportive. Je m’adapterai avec l’effectif qui sera mis à ma disposition. J’ai une idée précise de ce que je veux voir de l’équipe. Une capacité à récupérer le ballon très haut pour mettre l’adversaire sous pression. Je m’aperçois qu’il faut une organisation très précise et à l’heure où l’on se parle, il faudra que je mette les joueurs sur leurs points forts. Je vous ai lu, écouté, pas beaucoup regardé. On parle beaucoup d’une défense à trois avec une grande participation des pistons. Il faut savoir qui fera partie de l’effectif, mais il y aura une grande orientation sur une défense à trois. » Place au terrain !