Lionel Messi n’est pas le meilleur joueur de MLS

Avec plus de 60% des votes, Luciano Acosta a été élu MVP (Most Valuable Player) de la saison en Major League Soccer. Une belle récompense pour le milieu de terrain de Cincinnati, auteur d’une formidable campagne avec 17 buts et 10 passes décisives en 32 journées. Il devance ainsi Denis Bouanga (14.97%) et Thiago Almada (6.46%). Mais aussi et surtout Lionel Messi.

Arrivée durant l’été aux États-Unis, la Pulga aura surtout brillé en Leagues Cup avec 10 réalisations en seulement 7 matchs. D’ailleurs, en MLS, l’Argentin n’a joué que 6 petites rencontres (1 but et 2 caviars). Peu, trop peu pour espérer rivaliser avec Luciano Acosta, ancienne cible du Paris Saint-Germain en 2019. L’histoire sera peut-être différente la saison prochaine…