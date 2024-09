AS Roma : la raison du transfert avorté de Kevin Danso dévoilée

L’un des feuilletons de ce mercato d’été aura été la non-signature de Kevin Danso à l’AS Roma. Courtisé pendant de longues semaines par le club italien, le défenseur de 26 ans était en passe de s’engager avec les Giallorossi dans les dernières heures du mercato. Cependant, un retournement de situation inattendu s’était produit et l’Autrichien avait été recalé à la visite médicale pour un problème cardiaque potentiellement grave. Mais selon le média autrichien duKronen Zeitung, le roc nordiste souffrirait en réalité d’une cicatrice inoffensive au niveau du cœur. Le diagnostic a été réalisé par le meilleur cardiologue d’Angleterre, consulté expressément après les désaccords de plusieurs autres de ses confrères. Pour régler définitivement le problème, le Lensois devrait subir une intervention chirurgicale mineure dans les prochains jours.

Au moment de la visite médicale du joueur, un problème avait effectivement été détecté par le corps médical romain sans être analysé plus profondément. Ne souhaitant prendre aucun risque, la direction de l’AS Roma avait décidé de, purement et simplement, annuler la venue du défenseur international autrichien (23 sélections). À la grande surprise et déception de ce dernier, qui avait par la suite expliqué être régulièrement testé et ne souffrant d’aucun trouble cardiaque connu. Finalement, tout le monde avait plus ou moins raison dans cette histoire. L’AS Roma n’avait pas inventé de problème pour annuler le transfert, et Kevin Danso ne souffre effectivement d’aucun dérèglement cardiaque, quel qu’il soit. Statu quo donc, et peut-être rendez-vous l’été prochain entre Danso et la Roma.