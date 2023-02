Nantes-Juventus : une double peine qui fait jaser

La suite après cette publicité

Toute une ville y croyait. Miraculé à Turin (1-1), le FC Nantes s’était mis à rêver d’un exploit XXL face à la Juventus lors de ce seizième de finale retour de Ligue Europa avec, dans un coin de sa tête, l’espoir de venger l’équipe de 1996 (éliminée par les Bianconeri en demi-finale de Ligue des Champions, ndlr). Avec plus de 34 000 spectateurs présents, la Beaujoire affichait complet. La tribune Loire promettait d’ailleurs d’entrer en éruption afin d’aider les hommes d’Antoine Kombouaré à renverser la montagne turinoise. Une équipe alignée en 5-3-2, un stade chauffé à blanc malgré la pluie, le froid et le vent : le décor était planté.

Malheureusement pour les Jaune et Vert, l’espoir d’un exploit a rapidement disparu malgré une entame de match plutôt conquérante en dépit du schéma tactique très défensif choisi par Kombouaré. Dès la cinquième minute, un but magnifique d’Angel Di Maria glaçait tout un stade déjà bien saisi par le froid ambiant. Douze minutes plus tard, c’était la double peine. Très sévère. Pour avoir contré involontairement une frappe de Di Maria du bras, Nicolas Pallois provoquait un penalty et se faisait expulser dans la foulée. ADM ne s’est alors pas fait prier pour transformer la sentence (17e). 2-0, à dix contre onze, la messe était dite. Un scénario cauchemardesque qui a également gâché la soirée de Pedro Chirivella. Remplacé par Charles Traoré à cause du rouge de Pallois, l’ancien joueur de Liverpool est d’ailleurs sorti très en colère.

L’arbitre n’a pas fait de cadeau

A la fin du match, les Canaris n’ont pas cherché à contester la supériorité de la Vieille Dame, qui s’est imposée largement 3 buts à 0. Mais cette double peine infligée à Pallois reste quand même difficile à avaler. En zone mixte, Ludovic Blas, Andy Delort ou encore Moussa Sissoko n’ont pas voulu juger une décision qu’ils n’avaient pas encore revue. Mais de son côté, Antoine Kombouaré ne cachait pas sa frustration. «Je l’ai trouvée très sévère forcément. C’est involontaire, il est au sol, le bras n’est pas si détaché que ça du corps. C’est à l’appréciation de l’arbitre mais moi, ce qui m’embête c’est le VAR. Penalty, ok, mais l’expulsion est très sévère. Maintenant, on pourra en parler 10 ans, le score est acquis», a-t-il confié en conférence de presse, avant d’en remettre une couche en zone mixte.

«On parlera pendant dix ans de cette décision, mais c’est vrai que c’est très sévère. Ils (les arbitres) n’avaient pas envie de nous faire de cadeaux aujourd’hui. On n’a plus besoin d’en parler, il y a 3-0, point barre. Encore une fois, quand il y a hésitation, vous allez voir le VAR. Une fois que vous avez vu les images, vous prenez votre décision. Lui a été sec, dans toutes ses décisions. Il n’avait pas envie de rigoler, pas envie de faire de cadeaux. Il a gâché la fête, mais je ne suis pas dans cet état d’esprit. il a pris ses décisions». Rageant…