Brésil : Neymar fait l’unanimité

Depuis plusieurs semaines, de nombreuses certitudes végètent autour de Neymar. L’attaquant du Paris Saint-Germain sort d’un exercice 2022-2023 compliqué avec le club de la capitale. Il faut dire que la star brésilienne n’a pas été épargnée par les pépins physiques à répétition cette saison, notamment une blessure à la cheville contractée l’hiver dernier qui l’a écarté des pelouses pendant de longues semaines. Mais il est sur le chemin du retour, lui qui a assuré vouloir rester Paris. En sélection, son avenir questionne en revanche.

À l’issue de la défaite aux tirs au but du Brésil face à la Croatie lors du Mondial 2022 au Qatar, Neymar s’était montré évasif sur sa volonté de poursuivre en sélection. « Je ne ferme pas les portes de l’équipe nationale, mais je ne dis pas non plus que je reviendrai à 100 % », avait-il déclaré. Mais pour ses coéquipiers, ne pas le revoir sous le maillot auriverde est inenvisageable ! Uol mentionne que l’ancien buteur du FC Barcelone fait toujours l’unanimité dans le vestiaire brésilien. À ce titre, plusieurs joueurs ont plaidé en faveur de son retour à l’image de Richarlison, qui porte le visage tatoué de son idole dans le dos. « Neymar vit aussi pour l’équipe nationale, il adore être ici. Je pense qu’il sera bientôt avec nous », a déclaré l’attaquant des Spurs. Une vision également partagée par Marquinhos, son coéquipier en club. « Je crois à 100% qu’il peut encore apporter beaucoup à l’équipe nationale. En tant qu’ami, même après la Coupe du monde, je lui ai parlé, je l’ai beaucoup encouragé à continuer en équipe nationale et je pense que c’est un désir qu’il a », a fini par conclure le Parisien dans les colonnes du média auriverde. Une chose est sûre : si la présence de Neymar pour les prochains rendez-vous du Brésil demeure incertaine, ses partenaires sont unanimes à son sujet et estime qu’il reste un élément essentiel au sein de la Canarinha.

