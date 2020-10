Miralem Pjanic juge son adaptation au Barça

Demain soir, le FC Barcelone va défier la Juventus en Ligue des Champions. Un choc au sommet lors duquel Miralem Pjanic, transféré cet été chez les Culés, retrouvera son ancien club. En conférence de presse, le milieu de terrain a confié : «je suis très heureux de jouer contre mon ancienne équipe. J'ai passé quatre années très bonnes ici. Je suis ici pour jouer et préparer le match de demain. Ce sera très difficile, eux aussi veulent terminer premiers. Nous devons être prêts».

Puis, il a évoqué son adaptation. «Bien sûr je veux jouer et j'espère que ce sera comme ça dans le futur. Pour le moment je m'adapte. Je suis arrivé un peu plus tard que les autres à cause du coronavirus. Je pense que je peux donner beaucoup de choses, mais la seule chose qui compte pour moi c'est que l'équipe se porte bien en Liga et en Ligue des champions. En Liga, nous ne sommes pas comme nous le voulons, mais la saison est très longue. L'équipe, avec la qualité qu'elle a, peut faire beaucoup de choses. J'espère jouer demain. J'ai besoin de temps pour m'adapter au Barça et j'espère faire beaucoup de choses importantes. Je ferai de mon mieux, comme je l'ai fait à la Juventus».

