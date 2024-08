Lille a retenté le coup pour Youssoufa Moukoko

Annoncé dans le viseur de plusieurs écuries européennes, Youssoufa Moukoko (19 ans) devrait rapidement quitter le Borussia Dortmund. Ces dernières heures, nous vous annoncions, à ce titre, que le grand espoir du football allemand était tombé d’accord avec l’Olympique de Marseille. Si le crack des Marsupiaux est donc en passe de poser ses valises dans la cité phocéenne, certains prétendants tentent, malgré tout, leur chance jusqu’au bout.

Dans cette optique et selon nos dernières informations, le LOSC est revenu à la charge pour l’attaquant allemand. Malgré cette nouvelle approche d’Olivier Létang, le principal concerné est, lui, resté sur ses positions et ne veut que l’OM. Bien décidés à boucler l’opération au plus vite, les dirigeants olympiens sont quant à eux en négociations autour d’un prêt avec option d’achat et espèrent trouver un terrain d’entente avec Dortmund.