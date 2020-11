LdC, Inter : Antonio Conte croit encore à la qualification

L’Inter n’est décidément pas au mieux dans cette Ligue des Champions 2020-2021. Défaits sur la pelouse du Real Madrid mardi soir pour leur troisième match de la phase de poules, les hommes d’Antonio Conte ne s’en sortent toujours pas. Avec cette défaite, les Nerazzurri comptabilisent deux points en trois matches et sont ainsi bons derniers du groupe B. Une énième contre-performance qui ne semble pas pour autant inquiéter l’entraîneur italien. À l’issue de la rencontre, l’ancien coach de Chelsea a affirmé qu’il croit encore à la qualification. Et malgré le mauvais résultat de mardi soir, il affirme que ses hommes ont montré de très bonnes choses. «Les résultats ne récompensent pas les efforts que nous faisons, mais en même temps, ils montrent que les détails doivent être pris en charge à 100%. Les détails changent, mais la mentalité avec laquelle nous jouons me laisse satisfait. Nous grandissons», a-t-il dit avant d’évoquer une potentielle place en 8e de finale.

«Si l'on regarde l'année dernière et cette année, on a beaucoup grandi au niveau européen. L'équipe est convaincue de ses moyens. Ce sont des étapes de croissance importantes. pour comprendre comment et où s'améliorer. Nous sommes aigris, oui, mais les résultats ne reflètent pas nos performances. Je le répète, les détails à ces niveaux bougent beaucoup. Il reste 3 matchs et nous avons 9 points disponibles, nous y jouerons et j'y crois. Il faut une mentalité et une conscience de ses propres moyens», a ainsi conclu l'homme de 51 ans en conférence de presse.