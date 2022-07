Brest s'offre l'ex-pépite Karamoko Dembélé

La suite après cette publicité

Phénomène de précocité depuis ses 13 ans au Celtic Glasgow, Karamoko Dembélé n'a pas passé le cap et ne s'est jamais vraiment imposé avec la formation écossaise. L'ailier anglais de 19 ans n'a disputé que 10 matches la saison dernière pour un but et va essayer de se relancer en France où Brest a remporté la mise.

Le Stade Brestois est heureux d’annoncer la signature pour 4 saisons de Karamoko Dembélé (19 ans). Formé au Celtic Glasgow, avec qui il a paraphé son premier contrat professionnel à seulement 15 ans, il va maintenant tenter de passer un cap dans la formation de Michel Der Zakarian peut-on lire dans un communiqué.