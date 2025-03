États-Unis : Mauricio Pochettino s’est complètement ridiculisé !

Quelques jours après la défaite (1-0) de l’équipe nationale masculine des États-Unis contre le Panama en demi-finale de la Ligue des Nations de la Concacaf (CNL), il est juste de dire qu’il est temps pour les fans de l’USMNT de s’inquiéter de la Coupe du Monde 2026. Les États-Unis ont affiché des performances exceptionnelles depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino à la tête de l’équipe en septembre dernier, notamment lors des quarts de finale de la CNL contre la Jamaïque. Mais l’élimination en demi-finale jeudi a mis en lumière de vieux problèmes. Le manque d’agressivité de l’équipe nationale américaine en début de match, notamment lorsque l’adversaire cède le ballon, reste problématique. Cela la rend incapable de percer des défenses compactes. Et même si le Panama s’est imposé en Concacaf comme une équipe difficile à percer, si les Américains ne parviennent pas à vaincre régulièrement les Canaleros, qui ont battu les États-Unis trois fois de suite en tournoi, comment l’équipe américaine peut-elle espérer sortir d’un groupe à la Coupe du Monde ?

Cela ne veut pas dire que tout espoir est perdu pour les Américains, loin de là. Mais à seulement 444 jours du début de la Coupe du monde, Pochettino a peu de temps et peu d’occasions de renverser la situation. Surtout que l’ancien entraîneur du PSG, de Chelsea et de Tottenham a de quoi rire jaune après un rappel violent du karma contre le Panama. Il y a encore quelques jours, le sélectionneur de 53 ans faisait une folle promesse aux supporters américains et notamment au président Donald Trump : «avant la Coupe du monde, l’équipe américaine de football va construire un centre d’entraînement exceptionnel à Atlanta, qui sera l’un des plus incroyables au monde. Ce sera la base du football. C’est le moment où les gens comprendront que le football sera un sport sérieux, car il aura un foyer. Nous devons féliciter la fédération et tous les donateurs qui contribuent au développement de ce sport, car il est numéro 1 mondial. Dans cinq ou dix ans, nous pouvons assurément être numéro 1 mondial. C’est possible». Finalement ce fut un chaos total pour les USA contre le Panama, mais aussi contre le Canada.

Deux hontes successives en 72 heures !

Les États-Unis ont dominé la possession de balle (66 % contre 34 %), mais n’ont pas créé beaucoup d’occasions, affichant un xG de 0,68. Le Panama a créé un xG encore plus faible (0,10), mais a su concrétiser ses occasions. Le remplaçant Cecilio Waterman a marqué à la quatrième minute du temps additionnel de la seconde période, scellant ainsi la victoire. Mauricio Pochettino était furieux : «nous sommes les États-Unis. On ne peut pas gagner avec son maillot, ni en jouant ici, là-bas, je ne sais pas. Il faut montrer ce qu’on a, venir ici, s’améliorer, souffrir, gagner les duels et travailler dur. Notre approche et notre début de match n’étaient pas optimaux. C’est pourquoi je suis si déçu, et nous le sommes tous. Je pense qu’en première mi-temps, nous avons joué trop lentement, alors que nous étions à l’aise sur le terrain. Nous n’avons pas fait preuve d’agressivité avec le ballon. Sans agressivité, c’est impossible, car l’adversaire sait que nous allons jouer dans les pieds». Cette défaite a mis fin aux chances de l’USMNT de rester la seule équipe à avoir remporté la Ligue des Nations. Cette victoire marque la troisième fois consécutive que les Canaleros battent les États-Unis en compétition officielle, y compris une victoire sur les Américains lors de la Copa America 2024 qui a conduit à leur élimination du tournoi et au limogeage de l’entraîneur de l’époque, Gregg Berhalter.

Pire encore ce dimanche soir. Les Américains affrontaient le Canada dans le cadre du match pour la troisième place de la Ligue des Nations de la Concacaf : «C’est mieux de perdre maintenant, car je pense qu’on a le temps. Si on se retrouve dans cette situation dans un an, c’est sûr. Je vous dirai : "Houston, on a un problème. SOS. Ne soyez pas pessimistes et ne soyez pas négatifs. Nous sommes tous déçus et les supporters doivent partager cette déception de ne pas avoir gagné. Mais je ne vais pas nous laisser aller au pessimisme, car je pense que nous avons de bons joueurs. Nous allons trouver le moyen de performer et, bien sûr, nous allons rivaliser différemment», a expliqué Pochettino. A noter que le Canada se remettait lui aussi de sa défaite en demi-finale (2-0) contre le Mexique jeudi dernier. Une rencontre qui s’annonçait donc très importante pour les deux pays. Les États-Unis n’auront que la Gold Cup de la Concacaf cet été et quatre fenêtres internationales avant de se retrouver avant la Coupe du monde 2026. Ce n’est pas beaucoup de temps pour un manager qui n’a pris les rênes de l’équipe nationale américaine qu’en septembre dernier pour renverser la situation. Les prochains matchs que les États-Unis joueront ensemble auront lieu en juin, lorsqu’ils affronteront la Turquie et la Suisse dans une paire de matchs amicaux avant le début de la Gold Cup.