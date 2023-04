Indice UEFA : pourquoi la France craint le pire

Cette fois-ci c’est terminé. Après l’élimination de Nice par le FC Bâle en Conférence League (2-2, 1-2 en prolongation à l’Allianz Riviera), la France n’a plus un seul représentant en Coupe d’Europe et n’est que 7e au classement de l’indice UEFA derrière la Belgique et les Pays-Bas. Une véritable gifle (la France avait terminé 4e l’an passé avec 18,416 points contre 12,583 cette saison) et une déflagration qui n’ébranlent visiblement pas grand monde au sein des clubs français, qui vont pourtant devoir trembler jusqu’au début du mois de juin.

La suite après cette publicité

La raison ? La belle saison européenne des clubs néerlandais qui prouvent une fois encore qu’il ne suffit pas d’avoir de l’argent pour recruter, mais bel et bien un collectif et des joueurs qui ont envie de mouiller le maillot chaque milieu de semaine. Une constante décidément bien oubliée par les clubs français qui ont enchaîné les contre-performances sur la scène continentale depuis le début de saison. La Ligue des Talents apparaît bien fade aujourd’hui et a mis son futur destin européen entre les mains de… l’AZ Alkmaar dernier rescapé hollandais après l’élimination sur le fil du Feyenoord Rotterdam en prolongation face à l’AS Roma (1-4).

À lire

PSG : le Block Parisii enrage après les consignes de bonne conduite du club

L’avenir de la France tient dans les crampons des joueurs de l’AZ Alkmaar

Le modeste club néerlandais, dont le meilleur joueur est sans doute Vangelis Pavlidis, un attaquant international grec de 24 ans, pourrait permettre au plat pays de rattraper les 1,264 point de retard sur la France en cas de victoire finale en Conférence League. Nul doute que les clubs français devraient être à fond derrière West Ham que l’AZ va rencontrer en 1/2 finale et à défaut le vainqueur de Fiorentina - FC Bâle en finale le 7 juin 2023 à l’Eden Arena de Prague.

La suite après cette publicité

En effet, pour que la France termine derrière les Pays-Bas à l’indice UEFA sur cinq saisons (ce qui mettrait la France au 6e rang et donc ne lui permettrait pas de disposer de 4 clubs qualifiés en C1 en 2024-25 et de 7 clubs européens qualifiés), il faudrait que l’AZ gagne la compétition. Et à la vue de l’épopée du club néerlandais et de sa bonne dynamique, les Pays-Bas peuvent espérer… et la France trembler.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2022/23 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 21/04/2023 :

-1. Angleterre 21,142 points (2/7)

-2. Italie 20,357 (5/7)

-3. Allemagne 17,000 (1/8)

-4. Espagne 15,714 points (2/7)

-5. Belgique 14,200 points (0/5)

-6. Pays-Bas 13,500 points (1/5)

-7. France 12,583 points (0/6)

-8. Portugal 12,500 points (0/6)

-9. Turquie 11,800 points (0/5)

-10. Suisse 8,000 points (1/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2018 et 2023) :

-1. Angleterre 107,712 points

-2. Espagne 92,141 points

-3. Allemagne 82,356 points

-4. Italie 79,926 points

-5. France 61,164 points

-6. Pays-Bas 59,900 points

-7. Portugal 56,216 points

-8. Belgique 42,200 points

-9. Écosse 36,400 points

-10. Autriche 34,000 points