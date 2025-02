L’appel du pied de Jean-Pierre Caillot à Canal+

Les présidents de Ligue 1 et plus globalement les acteurs du football français ont donné une très mauvaise d’image d’eux même lors de la diffusion par Complément d’Enquête (le documentaire sera diffusé en intégralité ce soir sur France 2) de leur réunion du 14 juillet dernier à propos des droits TV. On les voit se déchirer à propos des offres des différents diffuseurs, notamment Nasser Al-Khelaïfi, John Textor, Joseph Oughourlian et Jean-Pierre Caillot. Invité sur RMC pour s’expliquer, le président du Stade de Reims a également évoqué le sujet Canal+.

Échaudée d’avoir perdu les droits des championnats professionnels en France en 2019 au profit de Mediapro, la chaîne cryptée n’est jamais revenue à la table des négociations. Caillot aimerait la faire changer d’avis. «Canal+ ? J’espère qu’ils reverront leur position. Appeler Vincent Bolloré ? Je pense que vous nous prenez vraiment pour des nazes. Ce sont des choses qui peuvent se faire sans que ce soit rendu public. Vous pensez qu’on reste les deux pieds dans le même sabot ? Les gens qui font ça ont des clauses de confidentialité.»